Primož Roglič letos ne bo lovil sanj in izpostavil prioritete

Olimpijske igre v Tokiu bi morale luč sveta ugledati letos julija, vendar je moč pandemije koronavirusa tako močna, da so se morali organizatorji odločiti, da jih prestavijo za eno leto.

Šport je zaobjel povsem nov val, ki ga ni pričakoval nihče. Nekatere lige so že zaprla vrata, odpadajo športni dogodki, ki so načrtovani za mesec marec, april, maj …

Velika večina sveta je v izolaciji, kar pomeni, da morajo športniki vzdrževati svojo pripravljenost kar v domačem stanovanju.

Odpoved olimpijskih iger je bila tako pričakovana, kar poudarja tudi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič: "Glede na situacijo, ki vlada v svetu, je odločitev pametna. Prioritete so vedno iste: zdravje je na prvem mestu, nato pride šport."

Izpolnitev sanj o medalji na največjem športnem dogodku bo moral član Jumbo Visme prestaviti za eno leto. Ni pa še povsem jasno, kaj bo s slovito dirko po Franciji, ki bi se morala začeti junija. Tudi tu sanja Roglič o vrhunskem dosežku, saj ga zanima rumena majica in skupna zmaga na največji kolesarski pentlji na svetu. Sprva so jo prestavili za teden prej prav zaradi olimpijskih iger, a bodo organizatorji najverjetneje zdaj nekoliko še počakali, če se stanje v svetu zaradi koronavirusa morebiti umiri in bodo kolesarji spet lahko aktivno tekmovali na cestah.

Tokiču bi zdaj miza prišla doma še kako prav

Eden najbolj izkušenih slovenskih olimpijcev je namiznoteniški igralec Bojan Tokič se ne obremenjuje z leti in dejstvom, da bodo igre v Tokiu leta 2021, saj ima v mislih tudi nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024: "Zaradi tega mi prestavitev letošnjih iger ni prizadela. Čeprav bom drugo leto eno leto starejši, menim da kakšne bistvene razlike v pripravljenosti ne bo. Bo pa po igrah v Tokiu do naslednjih lažje zdržati tri kot štiri leta. V tem sem našel dodaten motiv. Če bi igre v Tokiu letos bile, bi bilo nepravično. Rusi, Belorusi in najbrž še kdo trenira, kot da se ne dogaja nič posebnega, drugi take možnosti nimamo."

Bojan Tokič bi rad zaigral celo na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Foto: STA

Če bi vedel, da bo prišlo do takšnega stanja, bi se drugače pripravil: "Vedno sem si govoril, kaj mi bo miza še doma, da se bom še tu obremenjeval s športom. Zdaj bi mi pa prišla še kako prav, da bi vsaj malo poigral z najbližjimi. Lahko bi sicer odšel k bratu, v italijanski del Gorice, kjer bi treniral z nečakinjo, prav tako namiznoteniško igralko, a v teh časih raje ostajam doma, predvsem, da ne bi česa prinesel očetu, ki bi v primeru okužbe s koronavirusom spadal v rizično skupino."

"Zaradi trenutnih razmer in nezmožnosti treninga smo vsi športniki pod velikim stresom"

Tako kot košarkarji in odbojkarji bi morali kvalifikacije za olimpijske igre letos odigrati tudi rokometaši, ki kandidirajo za četrti nastop na olimpijskih igrah.

"Prestavitev olimpijskih iger za eno leto je povsem logična in razumljiva. V tem trenutku mora biti v ospredju zdravje ljudi, vse druge zadeve so drugotnega pomena. Zaradi trenutnih razmer in nezmožnosti treninga smo vsi športniki pod velikim stresom. Na številna naša vprašanja nismo dobili odgovorov, po torkovi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja je vsem odleglo," je o pereči zgodbi dejal rokometaš Blaž Janc.

Blaž Janc je izpostavil, da je na prvem mestu zdravje. Foto: Reuters

Medtem pa lahko povsem normalno trenira plezalka Mia Krampl, ki je prav v deželi prihodnjih olimpijskih iger na Japonskem: "Uživam v plezanju in vesela sem, da lahko plezam, pa tudi če brez tekem. Vedno se najdejo novi izzivi. Olimpijske igre so zame samo še en velik bonus. Veliko mi pomeni, da sem lahko del nečesa tako velikega, a mi ni mar, ali je to leta 2020 ali kadar koli pozneje. Trenutno sem v Tokiu, kjer življenje poteka normalno in lahko skoraj nemoteno treniram. Veliko pa je športnikov po vsem svetu, ki tega trenutno ne morejo. Krivično bi bilo organizirati tako pomembno tekmo ob tako različnih pogojih za treniranje. Poleg tega pa še vedno postavljam zdravje športnikov in vseh državljanov, katerih športniki so del olimpijskih iger, na prvo mesto."