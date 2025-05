Življenje je eno samo veliko tekmovanje. Tekmovanje s samim seboj in tekmovanje z vsem, kar nas obkroža. Vse manj posameznikov srečo išče v sebi in vse več v stvareh in odnosih, ki jih obkrožajo. Kaj si zares želimo, vse bolj postaja odvisno od tega, kar drugi mislijo o tem. Pet let po koncu ene največjih pandemij vse bolj spoznavamo, da že dolgo živimo v eni drugi, precej bolj nevarni pandemiji, ki ogroža naše duševno zdravje. To nenehno tekmovanje s časom, lastno podobo in mnenji drugih nima prav nobene zveze s tekmovanjem, kot ga razumemo v športu. Se pa zagotovo prav v športu skriva zdravilo, ki lahko pomaga pri skrbi za mentalno zdravje.

Vsi imamo želje in ambicije. Vsi si želimo biti srečni, uspešni in občudovani. To so povsem razumljiva pričakovanja, ki pa danes mnogim prej prinesejo razočaranje in obup. Porast mentalnih težav postaja resen problem praktično povsod. Razkorak med pričakovanji in realnostjo so dodatno poglobila družbena omrežja, ki so postala ogledalo družbe in travm, s katerimi se spopadajo posamezne družbe. Sla po dokazovanju lastne uspešnosti in sreče na način, da to vidijo tudi drugi, je povsem zasenčila bistvo samodokazovanja.

V času, ko družbenih omrežij nismo poznali, so bili uspešni športniki vzorniki, ki smo jih vsi želeli posnemati in jim biti podobni. Ja, tudi glasbeniki in filmski igralci so bili navdih za posnemanje, ampak iz drugačnih vzgibov.

Vsak dan, v vsakem pogledu, vse bolj napreduje

Šport še danes vsakemu omogoča, da začuti, kaj ti lahko zagotovita trening in z njim povezano napredovanje. Šport je eno najmočnejših naravnih zdravil, ki vplivajo na mentalno zdravje, in to z razlogom – njegov vpliv na psiho je znanstveno potrjen, celosten in dolgoročen. Lahko bi rekli, da šport deluje kot terapevtsko orodje, ki povezuje telo, um in družbo. Ukvarjanje s športom ti omogoča spoznavanje lastnih zmožnosti in omejitev ter seveda občutek sposobnosti napredovanja. Kje prej lahko udejanjiš tisti znameniti filmski citat iz filma Se spominjaš, Dolly Bell?: "Vsak dan, v vsakem pogledu, vse bolj napredujem"? V športu zagotovo.

Foto: Shutterstock

Vse to krepi samopodobo, saj posameznik obvlada gibanje, dosega cilje, premaguje meje ter s tem povečuje občutek kompetentnosti in notranje motivacije.

O depresiji danes poslušamo pogosteje kot o marsikateri drugi bolj prijetni temi. Z njo se na žalost srečujejo že najmlajši, v osnovnih in srednjih šolah. Res deluje že skoraj kot pandemija, a cepiva zanjo še niso iznašli.

Ali pač. Šport je namreč najboljše zdravilo za depresijo. Pa ne samo ukvarjanje s športom, kar je zagotovo v veliko pomoč. Že zgolj iskanje navdiha v športu in uspešnih športnih zgodbah ima pozitiven učinek. Velike športne zgodbe nikoli ne vključujejo samo poti navzgor. Vedno so povezane s padci in razočaranji. Bolj ko se spuščaš v analize uspešnih zgodb, bolj spoznavaš, da v športu še kako močno velja pravilo, da bližnjica do uspeha ne obstaja. V športu ne moreš zadeti na loteriji ali imeti sreče z investiranjem v kriptovalute. Žulji in brazgotine, ki nastanejo, so pravi in so tam z razlogom. Tudi razočaranja in travme, ki jih prinese šport, so pravi in predstavljajo stopnico na začrtani poti.

Kako zelo pomemben je šport za zdravje posameznikov in celega naroda, se pri nas absolutno premalo zavedamo. Ne gre samo za to, da ukvarjanje s športom vpliva na fizično zdravje, šport ima izjemen vpliv tudi na duševno zdravje celotnega naroda. Kaj je bolj zdravega od sporočila, ki ga puščajo naši vrhunski športniki, ki sebi in svetu pokažejo, da ni meja in da je lahko tudi Slovenec najboljši na svetu v tem, kar počne? Vsakemu od nas je namenjeno to sporočilo – še posebej v trenutkih, ko nam ne gre najboljše, ko doživljamo razočaranja, poraze. Samo spomnimo se vseh padcev in poškodb Primoža Rogliča, pa zgodbe Petre Majdič in še bi lahko našteval. Šport je zdravilo za vsakogar, tudi če ga zgolj spremljamo kot navijači. Krepi naš duh, našo samozavest.

Šport je več kot samo šport

Zato trdim, da si šport zasluži še večjo podporo in spoštovanje v naši družbi. Kajti vzgoja izjemnih posameznikov – šampionov, ki nas vse skupaj delajo ponosne, vesele in konec koncev zdrave, je nekaj, v kar mora naša družba vlagati in spoštovati. Šport je več kot samo šport.

Foto: Getty Images

A tudi športniki so ljudje, ki jih bolezni sodobnega časa ne obidejo. Želja po doseganju rezultatov in soočanje s pričakovanji navijačev pogosto načneta sicer stabilno mentalno zdravje športnikov. Tudi oni so najprej ljudje, ki imajo svoje sanje, cilje in pričakovanja. Zato da bi nam pomagali dvigniti samozavest in nam vliti upanje, da lahko tudi mi premikamo meje. Pokažimo razumevanje in jih spodbujajmo tudi takrat, ko ne dosežejo tistega, kar so si zadali. Takrat, ko se nam zdi, da je to tako zelo enostavno, pa ne uspe. Vrnimo jim energijo, ki jo oni dajejo nam, ko zmagujejo, kajti prenos energije je vedno dvosmeren.

Zdravje je vsem nam najpomembnejša dobrina. Pravijo, da nam primanjkuje zdravnikov. A športnikov, ki nam lahko pokažejo pot k zdravemu in srečnemu življenju, nam ne manjka. Ne pozabimo, da je šport najboljše zdravilo. Brez recepta.

Foto: Siol.net

Kolumne izražajo osebna stališča avtorjev in ne nujno tudi uredništva Siol.net.