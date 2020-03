"Razmere so izredno resne. Temu primerno so bili sprejeti tudi ukrepi države. Mi jih z vso resnostjo upoštevamo tudi v klubu. Zavedamo se, da v vseh športih sledijo resni izzivi, a to nas ne sme odvrniti od tega, da damo od sebe vse, kar lahko," o koronakrizi, ki je predčasno končala hokejske sezone in bo zagotovo dodobra vplivala na prihodnost športa, pravi predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara.

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa se je športni svet skorajda povsod ustavil. Nobena izjema niso hokejska tekmovanja, v katerih letos v večini lig ne bo prvakov. O predčasnem koncu tekmovalnega obdobja smo se pogovarjali s predsednikom HK SŽ Olimpija in pomočnikom generalnega direktorja na Slovenskih železnicah (generalni sponzor Olimpije) Miho Butaro. Ljubljančani so branili tri lovorike (v pokalnem tekmovanju, Alpski ligi in državnem prvenstvu), ubranili pokalno, odločilnih bojev za preostali dve pa niso dočakali. Zaveda se, da je šport trenutno drugotnega pomena, in upa, da se razmere po svetu čim prej izboljšajo. Ob tem zagotavlja, da se v klubu že pripravljajo na novo sezono, nad katero je za zdaj še precej vprašajev.

Kako zahtevno je biti v časih negotove športne prihodnosti predsednik športnega kolektiva? Za hokejiste Olimpije se je sezona končala pred tremi tedni. Foto: Eva Brili Grebenar

Ni najlažje. Razmere so izredno resne. Temu primerno so bili sprejeti tudi ukrepi vlade, države. Mi jih z vso resnostjo upoštevamo tudi v klubu. Poslujemo naprej, treba je bilo opraviti stvari za konec te sezone, treba se bo pripraviti za naslednjo. Pripravili smo določene individualne programe "za doma" za celoten klub, komunikacija pa poteka po elektronskih kanalih.

Upamo, da bo tega čim prej konec, a v prvi fazi je najbolj pomembno zdravje vseh ljudi, tako da je šport trenutno drugotnega pomena. Seveda pa si želimo, da bi naslednja sezona stekla, da nevarnosti, ki so trenutno prisotne po svetu, ne bi bilo več.

Pravega zaključka sezone ni bilo. Alpska liga se je končala tik pred začetkom končnice, v državnem prvenstvu bi morali odigrati še finale z Jesenicami. Kako kljub predčasnemu koncu ocenjujete sezono?

Sezono smo kar dobro "dominirali". Da, imeli smo vzpone in padce, a na koncu, če seštejemo zmage, poraze, smo bili kar konstantni. Prepričan sem, da bi, če bi se sezona nadaljevala, lahko ubranili oba naslova, kar smo si že na začetku postavili za cilj.

Vsi si želimo in pričakujemo končnico. To je tisti del hokejskega leta, ki ti prinese največ izzivov, največ dohodkov, čustev. Zdaj tega ni, s tem smo se hitro sprijaznili, kaj drugega nam ni preostalo.

Med stvarmi, ki jih moramo še narediti, je analiza celotne pretekle sezone. Kje so bili plusi, kje minusi. Na podlagi tega se bomo odločili, na kakšen način nadgraditi moštvo, poiskati tudi mogoče izboljšave pri vodstvu. Da bomo naslednjo sezono še boljši.

Ljubljančani so v predčasno končani sezoni branili tri lovorike. Pokalno so ubranili, odločilnih bojev za preostali dve pa zaradi novega koronavirusa niso dočakali. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ostali ste brez ključnega dela sezone, ki prinaša tudi določene vsote denarje. Z novim koronavirusom pa prihaja še gospodarska kriza, kar verjetno prinaša dodatne skrbi?

Zagotovo bo treba delati veliko, potrebno bo vložiti ogromno truda. Vse naše moči bo treba usmeriti v to, kako najti nove načine prihodkov. Sponzorjem, oglaševalcem, občinstvu bo treba ponuditi več. Vsi bomo morali dati svojih 200 odstotkov, da bomo lahko nadaljevali razvoj kluba, kot smo si začrtali.

Že delate na tem?

Telefonsko se dela konstantno, kar pomeni, da pripravljamo nove strategije, nove ponudbe za sponzorje. Tukaj se ne ustavljamo.

"To si lahko privoščimo, ker smo finančno stabilni. Hkrati želimo zaščititi svoje igralce," o tem, da bodo igralci dobili plače tudi za april. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kar nekaj hokejistov v tujini zadnjega meseca pogodbe ne bo dobilo izplačanega v celoti, vi ste se odločili drugače?

Da. Ogromno klubov v Sloveniji, pa tudi v Evropi, je takoj, ko je bila sezona prekinjena, uporabilo višjo silo, da so pogodbe prekinili oziroma da morda ne bodo izplačali vsega. Mi bomo naše pogodbe spoštovali. Smo resen, stabilen klub, ki bo igralcem stal ob strani. To si lahko privoščimo, ker smo finančno stabilni. Hkrati želimo zaščititi svoje igralce.

Koliko ste v stiku s preostalimi člani kluba?

S Tomažem (športnim direktorjem, op. a.) sva v navezi konstantno, kar pomeni, da poslovanje oziroma vodenje kluba poteka normalno. Žal ne toliko v živo kot prek telefona, videokonferenc. Kar pa zadeva člane, smo pa že precej zgodaj oblikovali skupine na družbenih omrežjih. Tam se med drugim obveščajo o počutju, zdravju. Tako bi v primeru, če bi šlo kaj narobe, na srečo za zdaj ni, lahko hitro reagirali.

Nikoli niste skrivali, da je želja zaigrati v kakovostnejšem tekmovanju, naj bo to liga EBEL, iz katere se umika Erste, ali katera druga. V nastalem položaju bo to verjetno težje doseči že v prihodnji sezoni. Bo treba dolgoročne cilje zamakniti?

Težje bo predvsem z vidika, da bomo morali počakati, da se te izredne razmere umirijo, potem pa bomo počasi vlekli poteze za prihodnost.

Zagotovo bo treba počakati, ker konec koncev vse stoji. Tudi v drugih državah. Da bi zdaj dajali neke smele napovedi, bi bilo od nas neresno. Počakali bomo, da se stvari stabilizirajo, in na podlagi tega delali zaključke, kaj narediti za prihodnost.

V katerem tekmovanju bo HK SŽ Olimpija igrala v prihodnji sezoni, je trenutno prehitro govoriti. Po besedah Butare je še vedno mogoča pridružitev kakovostnejši ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Je ta trenutek najbolj realna možnost nadaljevanje v Alpski ligi?

Prijavili smo se v Alpsko ligo, a nas to, če bi se odločili za katero drugo tekmovanje, ne bi oviralo. A ponavljam, treba je počakati na to, kaj se bo dogajalo s koronavirusom, kaj bo s sponzorji, kaj se bo nenazadnje zgodilo z ligo EBEL.

Celotno vodstvo bo dalo svoj maksimum, da bi Olimpija igrala v kakovostnejši, v bolj izenačeni ligi že v prihodnji sezoni, zato da bodo lahko naši fantje, pa tudi hokej v Ljubljani, napredovali.

Ste v navezi z vodstvom dozdajšnje lige EBEL, ki naj bi se ji priključila ekipa iz Bratislave?

Smo bili zelo aktivno v navezi pred izbruhom krize. Po informacijah, ki jih imam, nismo povsem nezaželeni.

"Kar sem pričakoval od njega, je pokazal. Je zelo zagnan, ima voljo, je zelo analitičen. S tega vidika sem zadovoljen," o trenerju Gregorju Polončiču. Foto: Grega Valančič / Sportida Pravite, da vas analiza sezone še čaka. Kako pa bi ocenili trenersko vodenje Gregorja Polončiča, ki je zgodaj v sezoni zamenjal Jureta Vnuka?

S tem, kar je pokazal v letošnji sezoni, sem zadovoljen. Kar sem pričakoval od njega, je naredil. Je zelo zagnan, ima voljo, je zelo analitičen. S tega vidika sem zadovoljen.

Kot sem pa rekel, pa imamo zdaj čas, da vse analiziramo, pogledamo, kje smo delali napake, kje smo bili dobri ...

Manj zadovoljni ste lahko s številom gledalcev. Po uradnih podatkih se jih je v rednem delu v povprečju zbralo slabih 620 na tekmo, v lanski sezoni 950.

S tem res nisem zadovoljen. Sicer verjamem, da bi končnica privabila bistveno več ljudi in bi imeli drugačne rezultate. Ljubljansko občinstvo je fenomenalno, a tudi zahtevno. Tudi to, če bi šli v ligo EBEL, nam ne zagotavlja višje številke.

Tu je še vedno precej velik izziv, kaj narediti, da bo na naših tekmah več gledalcev. Lahko je to kakovostnejša liga, lahko je bolj izenačena Alpska liga. Nekaj bo zagotovo treba narediti. Želi si, da bi ljudje bolj množično obiskovali tekme Olimpije, a ob tem opozarja, da tudi liga EBEL ne zagotavlja zvišanja števila gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Precej klubov se lahko znajde v nelagodnem finančnem položaju. Osnova vašega proračuna se je vrtela pri okoli pol milijona evrih. Upate, da številka ostane vsaj takšna?

Zavedamo se, da bo težko, da bodo v vseh športih resni izzivi, a to nas ne sme odvrniti od tega, da damo od sebe vse, kar lahko. Borili se bomo za svoj košček pogače.

Mi smo zadnje tri sezone konstanto rasli, vsako leto smo proračun nekoliko zvišali. Tudi letos pričakujem, da bo proračun vsaj enak kot lani ali pa malo višji. Srčno upam, da nam bo uspel še nekoliko bolj resen preboj k temu, da ga zvišamo. "Treba se bo boriti za svoj košček pogače," pravi Butara, ki pričakuje, da bodo proračun še zvišali ali da bo ostal vsaj enak. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Mestna občina Ljubljana je v zadnji sezoni prispevala dobrih 200 tisoč evrov. Gre tu pričakovati enak znesek?

Mestna občina Ljubljana je imela javni razpis, ki velja za tri leta. Ne pričakujem drastičnih sprememb, kar zadeva to. Če pa se bodo zgodile, se bomo tudi temu prilagodili.

Kaj pa s strani generalnega sponzorja Slovenskih železnic, za katerega je bilo pred sezono 2018/19 govora o prispevku 250 tisoč evrov?

Lahko rečem, da bodo Slovenske železnice klubu še naprej stale ob strani tudi v prihodnji sezoni.

