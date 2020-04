"Kljub trenutnemu položaju se trudimo, da bo vse pripravljeno za novo sezono"

"Veseli me, da se je vseh 18 klubov prijavilo za sodelovanje v naslednji sezoni Alpske lige. Navijačem, sponzorjem in partnerjem so skupaj poslali pozitivno sporočilo. Kljub trenutnemu položaju, ki je posledica pandemije novega koronavirusa, obljubljam, da se vsi trudimo, da bi bilo vse pripravljeno za uspešno sezono 2020/21," je za uradno spletno stran tekmovanja dejal predsednik upravnega odbora Alpske hokejske lige Matjaž Rakovec, sicer tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije.

V preteklih dneh so se sicer pojavili zapisi, da naj bi se avstrijski Zell am See umaknil, tako da bi se številka udeležencev lahko spremenila.

O tem je pred dnevi v pogovoru s slovenskim predstavnikom HDD Sij Acroni Jesenice dejal tudi generalni sekretar HZS Dejan Kontrec: "Rok za prijavo je bil že pred epidemijo, zato mislim, da se bomo morali še enkrat seznaniti s finančnim stanjem klubov pred začetkom nove sezone in jo temu primerno tudi prilagoditi, če bo potrebno. Kar zadeva Zell am See, pa so se oni v roku prijavili, vendar so letos zamenjali vodstvo kluba in avstrijski zvezi niso predložili dovolj trdnih finančnih dokazil, zato jim je ta za zdaj dala blokado."

Občuten razkorak med najboljšimi in najbolj skromnimi

Zadnja sezona je pokazala, da je razkorak med tistimi pri dnu lestvice in najboljšimi izjemno velik. Na novo pridružena druga ekipa Linza, ki v Alpski ligi razvija mlade igralce, je tako na 34 tekmah zbrala le eno zmago in tri točke. Kontrec se je strinjal, da ni najbolj pametno vztrajati pri številu ekip in da bo "treba najti rešitve, kako ligo narediti bolj zanimivo in vzdržno za vse klube". Ena od idej je bila, da bi tekmovanje izvedli v dveh skupinah, a na morebitne spremembe bo treba počakati.

Razkorak med tistimi pri vrhu in pri dnu je ogromen. Prvo moštvo rednega dela Olimpija je osvojilo 81 točk, zadnje (Linz II) pa le tri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Je pa kljub negotovemu položaju že zdaj določen predviden začetek pete sezone. Vodstvo tekmovanja upa, da bi se Alpska liga lahko začela 12. septembra. Seveda ob domnevi, da se bodo razmere kmalu umirile in normalizirale.

Slovenci v manjšini

V zadnji sezoni je v Alpski ligi sodelovalo devet avstrijskih ekip (Red Bull Salzburg II, Feldkirch, Lustenau, Kitzbuhel, Zell am See, Bregenzerwald, KAC II, Viena Capitals II, Linz II), sedem italijanskih (Ritten, Pustertal, Cortina, Asiago, Fassa, Gardena, Sterzing) in dve slovenski (HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice).

Tekmovanje so predčasno končali tik pred četrtfinalnimi boji, v katere so se uvrstili oba slovenska kolektiva, Ritten, Pustertal, Cortina, Asiago, Feldkirch in Red Bull Salzburg II. Naslov je branila Olimpija.



