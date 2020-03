Navijaška skupina se je zahvalila zdravstvenemu osebju

Člani navijaške skupine so najprej nasproti SB Jesenice obesili transparent v podporo vsem zdravstvenim delavcem, v ponedeljek pa so skupaj z Gostilnico in pizzerijo Chilli zdravnikom in medicinskim sestram dostavili 30 pic.

V jeseniškem klubu upajo, da bosta potezi navdihnili še koga, in dodajajo, da se jim bodo s podobno potezo pridružili še člani hokejskega kluba.





