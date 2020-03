Dobrodelni Ronaldo in njegov agent

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo se je spet izkazal na humanitarnem področju. Napadalec Juventusa bo skupaj s svojim agentom Jorgejem Mendesom trem bolnišnicam v Lizboni in Portu, v katerih se zdravniki borijo za življenja zbolelih za covidom-19, pomagal opremiti po dva trakta na intenzivni negi, so sporočili iz Juventusa.

Univerzitetna klinika v Lizboni Sever je sporočila, da bosta donatorja opremila dve enoti intenzivne noge, oprema bo vključevala postelje, respiratorje in monitorje srca. Klinika, ki sicer vključuje bolnišnici Santa Maria in Pulido Valente, ima trenutno le 77 postelj.

Ronaldo in Mendes bosta podobno donacijo namenila tudi bolnišnici Santo Antonio v univerzitetnem bolnišničnem centru Porto.

"To je zelo pomembna naložba, ki vključuje več kot ducat respiratorjev in drugo potrebno opremo," je dnevniku Jornal de Noticias pojasnil Eurico Castro Alves, direktor kirurškega oddelka te ustanove, in dodal, da bosta trakta nosila imena donatorjev.

"Če bo to potrebno, želi Ronaldo storiti enako tudi na Madeiri," pa so sporočili s portugalskega otoka, na katerem se Ronaldo, potem ko je obiskal bolno mamo in nato izvedel, da je bil njegov soigralec Daniele Rugani pozitiven na testu za novi koronavirus, v družinski osami nahaja portugalski nogometaš.

Madeira ima 11 potrjenih primerov covida-19, Portugalska pa 2362, 33 oseb je umrlo.

