Veronika Erjavec bo v četrtek igrala na igrišču števila 16, kjer jo čaka vse prej kot lahka nasprotnica. Tokrat bo lopar prekrižala z izkušeno Američanko Danielle Collins, nekdanjo sedmo igralko sveta. 31-letna Američanka je lani želela že končati kariero, a si je pozneje premislila.

Tokrat ji bo v Wimbledonu skušala prekrižati načrte naša Veronika Erjavec, ki na sveti travi kaže izjemno formo, saj je v prvem krogu poskrbela za veliko presenečenje. Pod hladno prho je poslala Marto Kostjuk, 26. igralko sveta. Za Collins in Erjavec bo to prvi medsebojni dvoboj.

"Če osvoji Wimbledon, bo tri dni burek gratis za vse"

Na družbenih omrežjih pa je stekla zanimiva akcija za podporo naši igralki. Pri Burek Olimpija so se spomnili na Goran Ivaniševića, ki je leta 2001 senzacionalno zmagal na najbolj prestižnem teniškem turnirju. In če bi kaj takšnega uspelo 25-letni slovenski igralki, bi imeli pri Burek Olimpija tri dni burek zastonj. Do tja je sicer še zelo dolga pot, a ljubitelji bureka bi lahko prišli na svoj račun.

Na delu tudi Iga Swiatek

Med drugim bo ta dan na delu tudi Iga Swiatek, osma nosilka turnirja. Poljakinja bo v drugem krogu igrala proti Američanki Caty McNally. Igralki sta do zdaj igrali en medsebojni dvoboj, takrat pa je bila boljša Swiatek.

Zanimivi dvoboj, 2. krog: Veronika Erjavec (SLO) – Danielle Collins (ZDA)

ŽIga Swiatek (POL/8) – Catherine McNally (USA)

Mirra Andreeva (RUS) – Lucia Bronzetti (ITA)

Maria Sakkari (GRE) – Elena Rybakina (KAZ/11)

Barbora Krejcikova (CZE/17) – Caroline Dolehide (USA)

Sofia Kenin (USA/28) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Veronika Kudermetova (RUS) – Emma Navarro (USA/10)

Daria Kasatkina (AUS/16) – Irina-Camelia Begu (ROU)

