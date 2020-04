Veliko negotovosti, kopica scenarijev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvaka lige EBEL letos ni bilo, kako in s koliko udeleženci bo potekala prihodnja sezona, ni znano.

Potem ko so se skoraj vse evropske hokejske sezone končale predčasno, vodstva lig upajo, da se bodo prihodnje lahko začele ob predvidenih septembrskih terminih. V ligi EBEL razmišljajo o več scenarijih, tudi o takem, po katerem bi tekmovanje potekalo z zgolj avstrijskimi klubi.

Podobno kot v hokejski Alpski ligi, v kateri je prijavnico za sodelovanje v prihodnji sezoni oddalo vseh 18 klubov, a gre pričakovati nižjo številko, so tudi v razširjenem avstrijskem prvenstvu vsi lanski udeleženci potrdili, da so še naprej pripravljeni igrati v ligi EBEL. Ta bo sicer spremenila ime, saj se je glavni sponzor Erste umaknil, a so po zagotovilih Avstrijcev že našli novo generalno sponzorsko ime.

Pripravili so več scenarijev, eden predvideva začetek sezone brez gledalcev. Foto: Sportida V zadnji sezoni je v ligi EBEL sodelovalo neparno število klubov, 11-erici naj bi se že v prihodnji sezoni pridružil še en kolektiv. Pred pandemijo so bili v resnih pogovorih z vodstvom tekmovanja tudi pri Olimpiji, najglasneje se sicer še vedno omenja pridružitev Bratislave. A novi koronavirus bi lahko precej zapletel položaj.

Ne le finančnega, pač pa tudi format tekmovanja. Zaradi velike negotovosti in številnih vprašanj (kako dolgo bo trajala pandemija, ali bodo oblasti v posameznih državah sploh dopustile mednarodno sodelovanje) so v ligi EBEL pripravili več mogočih scenarijev.

Najbolj optimističen scenarij: začetek 18. septembra

Vodstvo tekmovanja je razmišljalo tudi o scenariju, da bi v najbolj skrajnem primeru tekmovala zgolj avstrijska moštva. Foto: Sportida Po pisanju hockey-news.info je najbolj optimističen ta, da se sezona z vsemi ekipami in gledalci začne 18. septembra. Drugi scenarij predvideva, da bi se sezona začela z zamikom, a brez dodatnih ukrepov, tretji, da bi se vse skupaj začelo pozneje in brez gledalcev. Ena od težko predstavljivih možnosti je, da bi sezono sprva začeli le avstrijski klubi, pozneje pa še tisti iz drugih držav. Najbolj črn scenarij, pripravljen za morebitne prepovedi mednarodnih tekmovanj, pa pravi, da bi igrali izključno avstrijski klubi.

Teh je bilo v lanski sezoni osem (Salzburg, Dunaj, Celovec, Gradec, Beljak, Linz, Innsbruck in Dornbirn), po enega predstavnika so imeli Italijani (Bolzano), Madžari (Fehervar) in Čehi (Znojmo).

Skrajne možnosti, da vlade določenih držav ne bi prižgale luči za mednarodno tekmovanje, se zavedajo tudi v Hokejski zvezi Slovenije (HZS). Tak ukrep bi namreč močno vplival tudi na Alpsko ligo, v kateri ob avstrijskih in italijanskih klubih sodelujeta najkakovostnejša slovenska predstavnika z Jesenic in iz Ljubljane. Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec upa, da se takšen scenarij ne bo uresničil in da bodo alpsko tekmovanje, ki mu predseduje prav HZS, nemoteno nadaljevali.



