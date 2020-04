"Rdeča nit v naslednjih letih bo delo z mladimi igralci iz slovenskega in predvsem jeseniškega hokejskega prostora. Radi bi, da najprej prerasejo naše okolje in se šele nato podajo v tujino," o načrtih za prihodnost pravijo v članskem klubu HDD Sij Acroni Jesenice. Tega bo še naprej kot glavni trener vodil Mitja Šivic , Marcel Rodman pa bo še naprej opravljal vlogi športnega direktorja in generalnega sekretarja.

Pandemija novega koronavirusa je predčasno končala marsikatero športno sezono, tudi HDD Sij Acroni Jesenice, pred katerim je bil še domači finale z večnim tekmecem HK SŽ Olimpija in končnica Alpske lige. Ko smo pred tednom govorili s športnim direktorjem Marcelom Rodmanom, je dejal, da imajo zdaj čas, da "sestavimo zelo podroben načrt za prihodnost. O tem, kaj, kje, kako in zakaj hočemo biti kot klub. Ta načrt bo narejen, še preden se bomo lahko pogovarjali s sponzorji."

Da ne bi hiteli v tujino "Radi bi, da najprej prerasejo naše okolje in se šele nato podajo v tujino." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Rdeča nit tega načrta bodo mladi. "Želimo si, da bi bilo prepoznavno, da na Jesenicah obstaja članska ekipa z mladimi igralci, ki imajo dobre pogoje za delo in imajo pri nas vse možnosti, da se razvijejo v vrhunske hokejiste. Za njih je na vseh področjih dobro poskrbljeno. Fantje, ki nosijo rdeči dres, so dobro vodeni s strani vrhunskih trenerjev. Na organizacijskem nivoju jim želimo omogočiti, da bi rasli kot hokejisti, kot posamezniki, kot ljudje, ki bi se zavedali, kaj pomeni biti športnik. Želimo si, da bi mladi igralci, stari od 14 do 16 let, ostali doma, da se tako mladi ne bi ozirali v tujino in da bi zaigrali v članski ekipi Jesenic. Radi bi, da najprej prerasejo naše okolje in se šele nato podajo v tujino. S tem bo tudi slovenski hokej vedno imel dovolj močno in široko bazo za sestavo članske reprezentance. S člansko ekipo bomo v vsaki sezoni igrali na najvišjem možnem nivoju, ki ga bomo finančno zmožni pokriti," so pri gorenjskem kolektivu v sporočilu za javnost zapisali, da bodo stavili na mlade. K sodelovanju pa bodo poskušali privabiti tudi mlade igralce iz ostalih slovenskih krajev.

Šivic bo še naprej pisal jeseniško zgodbo

Trenutno je najvišja raven igranja, ki si jo lahko privoščijo, Alpska liga. Rodman je v zadnjem pogovoru dal vedeti, da si za trenerja želijo obdržati Mitjo Šivica, a da je vprašajev še veliko. V nedeljo je klub potrdil, da 40-letnik, ki so ga omenjali kot naslednika Gregorja Polončiča pri Olimpiji, ostaja glavni trener. Mitja Šivic, ki je v zadnji sezoni znal dvigniti ekipo, ostaja glavni trener. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Da, bilo je nekaj otipavanj iz tujine, a tja se nisem želel vračati, ker se mogoče v Sloveniji premalo zavedamo, kako lepo je živeti pri nas. Nenazadnje imam tukaj tudi svojo družino. Zdaj lahko povem, da je Olimpija kar nekajkrat navezala stike z mano. Želeli so, da bi se jim pridružil. Tudi zgodba, ki jo želijo zastaviti v Ljubljani, je zanimiva. Vendar se na Jesenicah počutim fantastično. Predsednik Anže Pogačar, je bil v zadnji sezoni potrpežljiv z mano, zaupal mi je. Pridobili smo Marcela Rodmana, ki skupaj s predsednikom stvari postavlja na svoje mesto. Skupaj gremo v pravo smer. Najbolj pomemben razlog pa so fantje. Nikakor jih ne želim zapustiti. Zares mi veliko pomenijo. Iskreno sem vesel njihovega uspeha. To so razlogi, zaradi katerih ostajam. Zgodbo želim napisati do konca," je Šivic dejal v pogovoru za uradno spletno stran kluba.

Če so na Jesenicah razrešili vprašanje glavnega trenerja, pa vodstvo Olimpije ta naloga še čaka. Ni skrivnost, da si je predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara že v lanski sezoni na tem mestu želel videti Nika Zupančiča, a ta deluje na Poljskem. Med kandidati za naslednika Polončiča sta po poročanju Dnevnika še Gaber Glavič in Matej Hočevar.

Preberite še: