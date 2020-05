Športna direktorja Jesenic in Olimpije kritična: To bi bila katastrofa

"Špekulacije, ki so se v zadnjem tednu pojavile v javnosti, škodijo klubu, igralcem, navijačem," je o tem, da skrajna ideja v Alpski ligi zaradi pandemije novega koronavirusa predvideva oblikovanje nacionalnih skupin, v spletni oddaji na Hokej TV dejal športni direktor HK SŽ Olimpija Jože Kovač, Marcel Rodman, ki to vlogo opravlja pri HDD Sij Acroni Jesenice, pa dodal: "To je negativna reklama."

Športni svet se v času pandemije novega koronavirusa sooča s številnimi vprašanji, dilemami, težavami. Nobena izjema ni hokej, v katerem imamo v Sloveniji zgolj peščico članskih klubov. HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice sta med to redko druščino v svojem svetu, več korakov pred HK Slavija Junior, HK Triglav Bled, HK Celje, HKMK Bled, HDK Maribor ... Večna tekmeca zadnja leta igrata v mednarodni Alpski ligi, del preostalih je sodeloval v mednarodni ligi nižje ravni IHL, del pa se je udeležil le državnega prvenstva in domačega pokalnega tekmovanja.

Tako Olimpija in tudi Jesenice bosta, kljub želji, da se zmaji in železarji vrnejo v ligo EBEL, prihodnjo sezono sodelovala v Alpski ligi. V tej sta lani igrala ob devetih avstrijskih (Red Bull Salzburg II, Feldkirch, Lustenau, Kitzbuhel, Zell am See, Bregenzerwald, KAC II, Viena Capitals II, Linz II) in sedmih italijanskih (Ritten, Pustertal, Cortina, Asiago, Fassa, Gardena, Sterzing) klubih.

Skrajni scenarij - nacionalne skupine?

Kako bo zaradi pandemije novega koronavirusa potekala nova alpska sezona, trenutno ni jasno. Vse je odvisno od ukrepov in zahtev posameznih vlad. Hokejska zveza Slovenije (HZS), ki predseduje tekmovanju, je z drugima zvezama oblikovala več scenarijev.

"Moj predlog je, da bi vsaka država imela v Alpski ligi svojo nacionalno skupino. V Avstriji in Italiji ni težave, saj imajo po osem klubov v Alpski ligi, pri nas je to težko, saj imamo le dva," o nacionalnih skupinah razmišlja sekretar HZS Dejan Kontrec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kot so prvi pisali Avstrijci, najbolj skrajni predvideva, da bi vsaka država na začetku tekmovalne sezone pripravila neke vrste državno prvenstvo oziroma, kot je pred dnevi za TV Slovenija pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, nacionalne "alpske" skupine: "Moj predlog je, da bi vsaka država imela v Alpski ligi svojo nacionalno skupino. V Avstriji in Italiji ni težave, saj imajo po osem klubov v Alpski ligi, pri nas je to težko, saj imamo le dva." Kot so zapisali na RTVSLO, bi tako na začetku Alpske lige tekmovali tudi preostali slovenski klubi. Najboljša dva bi se nato priključila najboljšim ekipam iz Avstrije in Italije.

Špekulacije škodijo klubu, igralcem, navijačem

Novi ljubljanski športni direktor Jože Kovač opozarja, da špekulacije o nacionalnih skupinah škodijo klubu, igralcem, navijačem ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na idejo sta se v sredinem spletnem pogovoru v oddaji Kampiramo na modri na Hokej TV odzvala športna direktorja vodilnih slovenskih klubov z Jesenic in Ljubljane.

"Špekulacije, ki so se v zadnjem tednu pojavile v javnosti, predvsem škodijo klubu, ne nazadnje tudi igralcem. Če je bil namen teh špekulacij testiranje okolja, je negativno mnenje prišlo tako z Jesenic kot iz Ljubljane. Še vedno sem prepričan, da je tako za Jesenice in Olimpijo bolje, da tekmujemo v nekem mednarodnem okvirju in da se o takih scenarijih, ki so se pojavili, razmišlja v skrajnem primeru, ko ni druge možnosti. Preden se HZS s strokovnim svetom odloči, kakšno tekmovanje bo in nato kot predsedujoča Alpski ligi predstavi svoja mnenja in zahteve, je nesmiselno špekulirati. Špekulacije delajo škodo klubom zaradi sponzorjev, igralcem, ker jih begajo, saj si želijo razvoja, potem pa začnejo razmišljati o stvareh, ki bodo njihov razvoj omejile, in tudi gledalcem, ki pričakujejo dober hokej, dober spektakel," je razmišljal športni direktor zeleno-belih Jože Kovač.

"Negativna reklama za nas"

Njegovim besedam je prikimal športni direktor Jesenic Marcel Rodman in pozval HZS, naj stremi k temu, da bi oba večna tekmeca igrala na najvišji mogoči mednarodni ravni. "To je ena zelo negativna reklama za nas. Italijani in Avstrijci morda imajo s kom igrati, mi pa nismo, kot je bilo včasih, Berlin in Weisswasser, da bomo igrali 50 derbijev med seboj in ob tem mislili, da bo to kar "laufalo". Za nas bi bila to ena velika katastrofa. Z vsem spoštovanjem do drugih slovenskih klubov, a na dolgi rok moramo težiti, da vsaj ta dva kluba igrata na višjem mednarodnem nivoju. Menim, da bi morala biti vizija HZS, da oba kluba igrata na istem nivoju. Brez derbija na dolgi rok ne bomo preživeli. Oba kluba bi morala stremeti k temu, predvsem pa bi morala biti to direktiva HZS."

Marcel Rodman HZS poziva, naj stremi k temu, da bi oba najmočnejša slovenska hokejska kluba v danem trenutku igrala na najvišji mogoči mednarodni ravni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dodal je, da sta bila v vsej hokejski zgodovini na slovenskem prostoru Olimpija in Jesenice najmočnejša igralca: "Redko se je kdo približal, če se pa je, se je na kratek rok. V tem trenutku smo precej močnejši igralci kot drugi. Možnost, ki se je pojavila v medijih, se sploh ne bi smela pojaviti, saj za seboj potegne le slabe poteze. Tukaj bi moralo biti več direktive naše zveze, ljudi, ki so nad nami, ki bi morali vedeti, kaj je za nas res dobro. Menim, da je za nas dobro, da igramo na najvišjem možnem mednarodnem nivoju. Vsekakor ne smemo kar pozabiti na državno prvenstvo in moramo spoštovati, da smo vsi iz slovenskega prostora, a treba je najti rešitev. Z Olimpijo moramo tukaj držati skupaj in težiti k temu, da gremo skupaj postopoma na isto raven. Alpska liga je v tem trenutku edina realna možnost za nas, pa še to je vprašanje, kako realna je, saj ne vemo, kako bo videti."

Tudi italijanski klubi upajo, da se bo sezona Alpske lige lahko začela z vsemi udeleženci in da bodo lahko igrali mednarodne tekme. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Italijani si želijo normalnega nadaljevanja, a če ne bo šlo ...

O scenarijih so v ponedeljek razglabljali tudi italijanski klubi. Vodstva kolektivov kljub trenutnim zahtevnim razmeram pri zahodnih sosedih upajo, da bo Alpska liga lahko že od začetka, predvidenega za 12. september, potekala normalno, z mednarodnimi tekmami. Ob tem pa bi ločeno potekalo italijansko državno prvenstvo.

Če to ne bi bilo mogoče, bi morali v obzir vzeti druge scenarije. Eden predvideva, da bi italijanske ekipe na začetku igrale le med seboj in nato nadaljevale skrajšano alpsko sezono, obstaja pa tudi možnost, da bodo lahko izpeljali le italijansko prvenstvo, serie A, so zapisali na uradni strani italijanske zveze za športe na ledu.

Tudi Feichtinger o treh scenarijih

O podobnih možnostih je za Kronen Zeitung v sredo razmišljal vodja lige EBEL Christian Feichtinger, ki pravi, da za začetek sezon v ligi EBEL in Alpski ligi obstajajo trije scenariji. Tekmovanje z vsemi udeleženci, tekmovanje brez nekaterih tujih moštev ali pa zgolj tekmovanje med ekipami iz iste države.



