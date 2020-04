Preden konča kariero, želi z Olimpijo osvojiti še kakšen naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski hokejski kolektiv HK SŽ Olimpija in otrok zeleno-belega tabora Aleš Mušič sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja. Kapetan ostaja zmaj vsaj še dve sezoni.

Pri ljubljanskem hokejskem klubu Olimpiji so naznanili drugo podaljšanje pogodbe. Potem ko so pretekli teden sporočili, da bo med zmaji še naprej drsal branilec Miha Logar, so tokrat potrdili, da bo v Tivoliju vztrajal izkušeni napadalec Aleš Mušič. Kapetan je praktično vso kariero igral za Olimpijo, z izjemo olimpijske sezone 2017/18, ko je po slovesu nekdanje Olimpije od lige EBEL v razširjenem avstrijskem prvenstvu vztrajal z madžarskim Fehervarjem.

Ljubljančan se je nato vrnil domov in zadnji dve leti pomagal HK SŽ Olimpija. Z zmaji je v tem času osvojil štiri lovorike, v predlanskem tekmovalnem obdobju so osvojili trojno krono (prvak Alpske lige, pokalni prvak, državni prvak), v zadnjem pa ubranili pokalno lovoriko, medtem ko alpske končnice in finala DP niso dočakali.

Moči in motivacije mu ne manjka

Z Olimpijo želi osvojiti še kakšno lovoriko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida 37-letnik, ki je v zadnji sezoni znova igral pomembno vlogo zelenega napada, je že pred tedni dejal, da mu motivacije za nadaljevanje kariere ne manjka. Olimpiji, ki jo bo treniral Ivo Jan, se je zavezal za dodatni dve sezoni, v katerih želi osvojiti še kakšno lovoriko.

"Preden zaključim kariero, bi rad dvignil še kakšen pokal. Prepričan sem, da lahko ekipi veliko pomagam, imam še vedno dovolj moči in motivacije. Veselim se novega videza dvorane, nove slačilnice in odlične ekipe. Naši cilji so jasni – osvojiti vse naslove," je v klubski diktafon dejal najboljši Olimpijin "alpski" asistent zadnje skrajšane sezone.

Čimžar prvi novinec

Pri Olimpiji so za zdaj na seznam napadalcev vpisali le dva hokejista, in sicer so še pred Mušičevim podaljšanjem sporočili, da se na Celovško 25 za dve leti seli reprezentančni napadalec Tadej Čimžar.

V kratkem gre v zelenem taboru, ki sta mu na Jesenice ušla prvi vratar Žan Us in napadalec Žan Jezovšek, pričakovati podaljšanja še z nekaterimi nosilci igre. Na pogovorih v Ljubljani se je oglasil tudi izkušeni napadalec Andrej Hebar, ki je zadnje leto preživel pri večnem tekmecu z Jesenic.