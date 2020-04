Jeseničani pripeljali še enega najboljših Olimpijinih strelcev

Na Gorenjskem so poskrbeli za novo selitev med vrstama večnih tekmecev. Potem ko so iz Olimpije v rdeči dres pripeljali v zadnjih dveh sezonah prvega čuvaja mreže Žana Usa, so potrdili še prihod njegovega soimenjaka Jezovška.

Celjan je zadnji dve sezoni igral za ljubljansko ekipo in bil eden od najbolj učinkovitih Olimpijinih napadalcev. V predčasno končanem tekmovalnem obdobju je na 44 tekmah Alpske lige prispeval 45 točk, kar ga z Galom Korenom uvršča na točkovni zeleni vrh, podpisal se je pod 22 zadetkov in 23 asistenc.

Za železarje je že igral med letoma 2016 in 2018. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Za vrnitev na Jesenice sem se odločil zaradi ciljev in vizije, ki sta jih predstavila trener Mitja Šivic in športni direktor Marcel Rodman. Veselim se igranja v mladi ekipi in priložnosti za napredek. Imel bom zelo pomembno vlogo, kar bo zame velik izziv. Komaj čakam na polno halo navijačev, ki dihajo za to ekipo. Želim si, da bi še napredoval in se prebil v člansko reprezentanco. Ekipni cilji pa so, da se uvrstimo na vrh lige AHL, da vrnemo zvezdico nazaj v Podmežaklo in osvojimo pokal Slovenije," je za uradno stran Jesenic dejal hitri 23-letnik, ki je za železarje že igral med letoma 2016 in 2018.

"V nekaterih hokejskih elementih je zares fantastičen. Pri tem imam v mislih predvsem njegov strel, hitrost in fizično moč. Ima tudi nekaj pomanjkljivosti, pripravljen je delati na njih," o svojem novem varovancu pravi Mitja Šivic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V nekaterih elementih fantastičen, pripravljen odpraviti pomanjkljivosti

"Je igralec, ki sovpada z našo vizijo, gre za mladega in kakovostnega napadalca. V nekaterih hokejskih elementih je zares fantastičen. Pri tem imam v mislih predvsem njegov strel, hitrost in fizično moč. Zna se postaviti zase in za soigralce, zna odigrati na telo. Ima tudi nekaj pomanjkljivosti. O tem sva se že pogovorila. Obljubil je, da je pripravljen trdo delati in jih odpraviti. Pridobili smo odličnega igralca, ki nam bo v veliko pomoč. Vesel sem, da se je odločil za nas, kljub temu, da se finančno ne moremo kosati z določenimi klubi. Želim si , da bi z nami dosegel še višji nivo hokejske igre, kar bi bilo v obojestransko korist," pa je vrnitev Jezovška, ki na ledu velja za izjemno temperamentnega, komentiral trener rdečih Šivic.

Usu in Jezovšku bi lahko, če bodo urejena plačila za preteklost, na Jesenice sledil še kdo.

