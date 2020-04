Poglejte, kako poteka prenova Hale Tivoli #video

Kako poteka prenova Hale Tivoli:

Hokejsko domovanje članske in mlajših selekcij Olimpije se je pred mesecem in pol povsem spremenilo v gradbišče. Do dogovora o prenovi Hale Tivoli je v luči svetovnega hokejskega prvenstva drugega kakovostnega razreda (divizije I, skupine A), ki bi ga ljubljanska hokejska dvorana morala gostiti med 27. aprilom in 3. majem, a bo zaradi pandemije novega koronavirusa na sporedu prihodnje leto, prišlo lani.

Dela v Hali Tivoli so v polnem zamahu. Foto: Vid Ponikvar

Projekt financira Mestna občina Ljubljana. Foto: Vid Ponikvar

Projekt, ki ga financira Mestna občina Ljubljana (MOL), med drugim vključuje prenovo slačilnic, nov semafor v obliki kocke na sredini igrišča, novo ogrado. Ko smo pobarali vodjo Hale Tivoli Zorana Lubeja in generalnega sekretarja Hokejske zveze Slovenije (HZS), sta bila z videnim po dozdajšnjem delu prenove zadovoljna.

Nekatere slačilnice s pripadajočimi prhami so v zaključni fazi. Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar Z odpovedjo letošnjega svetovnega prvenstva in pandemijo novega koronavirusa so se roki za končanje del nekoliko podaljšali. Foto: Vid Ponikvar

Semafor že stoji, z montažo ograde bodo nekoliko počakali

"Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela so v zaključni fazi. Oprema garderob bo zmontirana tik pred zaključkom omenjenih del. Zaščitna ograda je že dobavljena, LED zaslon na stropu hokejske dvorane Tivoli pa je že nameščen, potrebno ga je še povezati v sistem in testirati," so nam sporočili iz Šport Ljubljana.

"LED zaslon na stropu hokejske dvorane Tivoli pa je že nameščen, potrebno ga je še povezati v sistem in testirati." Foto: Vid Ponikvar

Novost pod tivolskim stropom.

Tudi ograda - proizvedli so jo v Italiji - je že v Tivoliju, a bodo z montažo (montirali bodo Italijani) počakali do umiritve izrednih razmer. Foto: Vid Ponikvar

Pandemija nekoliko otežila dobavo materialov in omejila gibanje

Pandemija novega koronavirusa jim je nekoliko otežila dobavo materialov, a naj bi ta zdaj že bil v celoti dobavljen. Prav tako je bilo zaradi delavcev potrebno prilagoditi tudi logistiko dela na gradbišču in s tem omejiti stike med delavci. Dela naj bi bila opravljena konec aprila oziroma v prvih dneh maja. Foto: Vid Ponikvar

"Težava je, da ne moreš dati skupaj keramičarja, električarja ali pa še koga, ker smo morali malo omejiti gibanje, tako da so eni druge malo čakali, a delavci delajo naprej."

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar

Ob začetku prenove - prva dela so se začela 20. januarja - ko je bilo SP še na urniku, je bil skrajni rok ureditve dvorane konec marca, z odpovedjo in določenimi ukrepi zaradi epidemije so se roki podaljšali. Po Lubejevih besedah naj bi bila dela opravljena konec aprila oziroma v prvih dneh maja.

Pri Hokejski zvezi Slovenije so oddali novo kandidaturo za gostovanje SP, in sicer bi to potekalo med 25. aprilom in 1. majem prihodnje leto. Več bo znanega ob kongresu IIHF, ki je predviden junija. Foto: Vid Ponikvar

Začetek SP v Tivoliju 25. aprila 2021?

V prenovljenem hokejskem domovanju Olimpije bomo v prihodnji sezoni, kot kaže, znova spremljali Alpsko ligo, ljubitelji hokejske reprezentance pa bodo najverjetneje na svoj račun prišli med 25. aprilom in 1. majem 2021. HZS je namreč za ta termin oddala novo kandidaturo za gostitev SP drugega razreda.

Preberite še: