Hokejsko SP v Tivoliju od 25. aprila do 1. maja 2021?

"HZS je na podlagi poziva IIHF oddal prijavo za tekmovanja pod okriljem IIHF v sezoni 2020/21. Z izjemo svetovnih prvenstev do 20 let, ki so bila za sezoni 2019/20 že izvedena, se skladno s pozivom IIHF vsa ostala svetovna prvenstva prestavijo v sezono 2020/21 in bodo izvedena v letu 2021. Pri tem gre za tekmovanja tako v kategoriji moških kot ženskih članskih reprezentanc in reprezentanc do 18 let, ki bi sicer morala potekati v sezoni 2019/20," sporočajo iz Hokejske zveze Slovenije.

HZS je tako ponovno oddal kandidaturo za svetovno prvenstvo divizije I-A, ki bi moralo biti letos med 27. aprilom in 3. majem v Ljubljani. Nadomestni termin prvenstva bo predvidoma med 25. aprilom in 1. majem 2021 v Hali Tivoli v Ljubljani.

Vse bo znano po junijskem kongresu

"Rok za ponovno oddajo vlog za organizacijo svetovnih prvenstev je sicer 15. maj 2020. Uradno potrditev IIHF zato pričakujemo po tem datumu oziroma na rednem letnem kongresu IIHF, ki bo predvidoma junija. HZS po zagotovilih več kot zanesljivo ostaja organizator omenjenega prvenstva," še sporočajo iz krovne slovenske hokejske zveze.

Kupce vstopnic pozivajo, da jih obdržijo tudi za nadomestni termin prvenstva. "Tako bodo namreč pomagali slovenskemu hokeju, organizaciji hokejskega svetovnega prvenstva in prihodnosti športnih dogodkov."

Pooblaščeni partner HZS pri prodaji vstopnic je in ostaja Eventim, na katerega se lahko kupci obrnejo v primeru, da se odločijo za vračilo kupnine.

Preberite še: