Zmaga je nujna: ACH Volley pričakuje na papirju najlažjega tekmeca

"Zmaga nikakor ni samoumevna. Čeprav Maaeseiku v tej sezoni ne gre ravno najbolje niti v državnem prvenstvu, gre za dobro ekipo. Je mlada, fizična ekipa, ima dva, tri izkušenejše igralce. Največjo nevarnost predstavlja Američan Cody Kessel, ki je lani igral v Berlinu," trener ACH Volley Matjaž Hafner spoštuje belgijsko ekipo, ki ima v domačem prvenstvu po desetih tekmah sedem zmag in tri poraze ter je na tretjem mestu, tretja je bila tudi lani.

Od tujcev so v belgijski ekipi še Kanadčan Landon Douglas Currie, Estonca Renet Vanker ter Alex Saaremaa, Španca Francisco Iribarne ter Miguel Angel Fornes, Latvijec Andris Sirjakovs in Poljak Dawid Pawlun.

Čeprav z izjemo Kessla posebno zvenečih imen ni, pa so po mnenju Hafnerja lahko nevarni. Niza za zdaj še niso osvojili, favoriziranima Projektu Varšavi in Recycling Berlinu so nudili manjši odpor kot Slovenci, še najbližje osvojenemu nizu so bili v tretjem proti Nemcem, ki so ga izgubili s 30:32.

"Za zmago bomo morali pokazati najboljšo igro. Z agresivnim pristopom, dobrimi servisi in sprejemom lahko pred glasnim občinstvom računamo na uspeh," je prepričan ljubljanski strateg, ki v državnem prvenstvu še naprej zmaguje brez izgubljenega niza. Njegova ekipa na domačih igriščih ima zmagovalni značaj, a Hafner si ga bolj želi na mednarodnih tekmah.

Tekma se bo začela ob 18. uri.

