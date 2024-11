ACH Volley po dveh urah priznal premoč favoriziranemu tekmecu

Odbojkarji ACH Volley so na drugi tekmi lige prvakov v Tivoliju priznali premoč favoritu skupine, poljskemu kolektivu Projekt Varšava z 1:3 (-21, -19, 24, -17). Ljubljančani so zdaj pri dveh porazih, gostje pa pri dveh zmagah. Naslednjo tekmo lige prvakov bodo slovenski prvaki odigrali 4. decembra, ko bodo prvo zmago v tekmovanju doma lovili proti belgijskemu Maaseiku.

ACH Volley : Projekt Varšava 1:3 (-21, -19, 24, - 17) * Dvorana Tivoli, gledalcev 3561, sodnika: Goncalves (Portugalska), Mokry (Slovaška).

* ACH Volley: Golzadeh 15 (1 blok), Jo. Kržič, Šket 1, Najdič, Esko 1 (1 as), Marovt 3, Šen 9 (1 as, 1 blok), Ja. Kržič 6 (1 blok), Kovačič, Štalekar 6 (1 blok), Pokeršnik 9 (3 bloke), Videčnik, Kök 3, Kumer.

* Projekt Varšava: Kowalczyk, Kochanowski 11 (2 asa, 3 bloke), Firlej 3 (3 ase), Brand, Tillie 16 (5 blokov), Wrona, Boladz 8, Semenjuk 9 (2 bloka), Szalpuk 13 (1 as, 3 bloke), Gruszcszynski, Wojtaszek, Weber 13 (2 bloka), Borkowski, Kozlowski.

Napovedi, da se bodo slovenski prvaki v Tivoliju težko enakovredno kosali z glavnim favoritom skupine, so se uresničile. Poljaki so se pokazali kot boljša ekipa, prevladovali so tako pri servisu kot v bloku. Ljubljančani pravih možnosti niso imeli, so pa izkoristili slabe trenutke tekmecev v drugi polovici tretjega niza, ki so ga v končnici na veselje več kot 3000 gledalcev tudi dobili.

Poljska ekipa ima v svojih vrstah vrsto reprezentantov različnih držav, a osrednje ime prvega niza ni bil nihče od njih. Ljubljančani, ki so dobro odgovorili na uvodni pritisk tekmecev, izničili njihovo prednost 4:7 in povedli z 11:8, so dolgo časa dobro sprejemali servise, a ko je na servisno črto drugič prišel organizator igre poljske ekipe Jan Firlej, so se začele težave in prišlo je do preobrata.

Poljaki so s šestimi zaporednimi točkami prišli do vodstva 19:15, nato pa z zanesljivo igro v napadu, v kateri se je izkazal izkušeni olimpijski prvak, Francoz Kevin Tillie, držali prednost. Nekaj upanja je domačim dal srečni as Mikka Eska, a je na drugi strani as dosegel tudi Jakob Kochanowski, ki je niz tudi končal.

Precej lažje so gosti prišli do zmage v drugem nizu. Že na začetku so povedli s 4:0, nato tudi 11:5, Klemen Šen, ki je zamenjal Luko Marovta, je s servisi poskrbel, da so se oranžni zmaji približali na 14:18, toda več jim ekipa iz Varšave ni dopustila. Spet ji je na varno razdaljo z začetnimi udarci pomagal priti Firlej.

Obračun si je ogledalo več kot 3.500 gledalcev. Foto: CEV Domači trener Matjaž Hafner je že v prvih dveh nizih poskušal z menjavami sprejemalcev, v tretjem nizu so imeli z Janom Pokeršnikom in Klemnom Šenom najmanj težav. Poljaki so sicer imeli dolgo časa pobudo, a z večjo razliko niso povedli, gostitelji pa so jih na 17. točki ujeli, nato pa jih je Janez Janž Kržič z blokom celo povedel v vodstvo z 20:17. Po vodstvu 22:18 je v ljubljanskih vrstah prišlo do nekaj negotovosti, tekmec je to izkoristil. Izenačil je na 24:24, toda nato storil dve napaki, s tem pa tudi podaljšal dvoboj.

A kljub porazu v tretjem nizu samozavesti ni izgubil. Zavedal se je svoje premoči v kakovosti, popravil zbranost, tako da je bil niz podoben prvima dvema dvema. Napetosti ni bilo, gosti so od začetka do konca držali niti v svojih rokah.

Igralci Projekta so dosegli šest asov in kar 15 blokov, imeli so tudi učinkovitejši napad. Zanimivo pa je, da so imeli domači, ki so v statistiko vpisali dva asa in sedem blokov, boljši odstotek sprejema.

Ljubljančani bodo tudi naslednjo tekmo igrali v Ljubljani, 4. decembra bodo gostili belgijski Greenyard Maaseik, ki je tako kot ACH po dveh tekmah še brez točke, v sredo je z 0:3 izgubil doma proti Recycling Berlinu.

