Nemški prvaki ACH Volleyju zadali prvi poraz v sezoni

Slovenski državni prvak ACH Volley je novo sezono lige prvakov odprl s porazom na gostovanju pri nemškem prvaku Berlin Recycling Volley, ki je slavil s 3:1 (20, -23, 24, 21) v nizih. To je prvi poraz v sezoni za oranžne zmaje, ki so dobili prvi odgovor, kam v evropskem merilu spadajo. ACH Volley bo prvo domačo tekmo lige prvakov igral 21. novembra, ko bo gostil Projekt Varšava, ki na papirju predstavlja najzahtevnejši izziv in je danes s 3:0 (9, 17, 21) odpravil belgijski Greenyard Maaseik.