Odbojkarji ACH Volley bodo v torek v Berlinu odprli novo sezono lige prvakov, v kateri je osnovni cilj napredovanje iz skupine. Oranžni zmaji v tej sezoni na 11 uradnih tekmah še niso izgubili niza, a evropske tekme bodo pokazale, kakšna je resničnost, pravi glavni trener Matjaž Hafner. Ta bo v Nemčiji prvič kot glavni trener vodil moštvo v elitnem klubskem tekmovanju. Njegovi varovanci so v skupini s poljskim klubom Projektom Varšava in belgijskim Greenyrd Maaseikom.

Žreb lige prvakov je slovenskemu serijskemu prvaku namenil skupino, v kateri se bodo pomerili z aktualnim nemškim prvakom Berlin Recycling Volleys, za katerega je nastopal zdajšnji član oranžnih zmajev Sašo Štalekar, poljski ekipi Projekt Varšava, ki je v pretekli sezoni zasedla visoko tretje mesto v močnem poljskem prvenstvu, ter belgijskemu podprvaku Greenyard Maaseik.

Odbojkarji ACH Volleyja bodo novo sezono odprli v torek v Berlinu, kjer bodo prvič v sezoni pod resnejšim tekmovalnim stresom. Na dozdajšnjih 11 obračunih (slovensko prvenstvo, srednjeevropska liga) sezone so še brez praske, izgubili niso niti enega niza.

Pokazala se bo resničnost

"To nas ne bo zaslepilo. Bi pa bilo za nas zagotovo bolje, da bi pred ligo prvakov odigrali kakšno močnejšo tekmo, da bi bili pod večjim pritiskom. Moramo pa vedeti, da na domačem prvenstvu, na katerem odstopamo, vse ekipe proti nam igrajo zelo neobremenjeno, zelo pritiskajo s servisom. Smo pod določenim pritiskom, saj so tekmeci neobremenjeni in s to neobremenjenostjo vršijo pritisk na nas. A za zdaj smo se s tem zelo dobro spopadli, tako da tudi s tega vidika, ker nekaj moramo in smo še brez praske, lahko rečemo, da neke stvari delamo prav. Bodo pa našo resničnost pokazale evropske tekme. Imamo širok kader, dobili smo izkušenega finskega podajalca Mikka Eska, za katerega verjamem, da nam bo v ligi prvakov zelo pomagal. Ekipa za zdaj deluje zelo dobro, je pa res, da še nismo bili podvrženi tistemu pravemu tekmovalnemu stresu," pred začetkom lige prvakov pravi trener ACH Volleyja Matjaž Hafner, ki bo moštvo kot glavni trener prvič vodil v ligi prvakov.

"Za zdaj stvari funkcionirajo dobro, je pa res, da še nismo bili podvrženi tistemu pravemu tekmovalnemu stresu." Foto: Filip Barbalič

Vsako tekmo na zmago ...

Prvi cilj zasedbe, ki domuje v Tivoliju, je preboj iz skupine. "Žreb nam je bil kar naklonjen, a bo treba priti pravi, da bomo uresničili osnovni cilj. Imamo nekoliko neugoden razpored, a na to se ne smemo ozirati. Čim več točk je treba zbrati že v prvem krogu, zagotovo gremo v Berlin poskušat zmagati. Na vsako tekmo se bomo pripravili tako, da bomo šli na zmago, kakšen pa bo rezultat, bomo videli. Fantje so zelo motivirani, tudi ekipa deluje v redu, nismo imeli nekih problemov, za zdaj stvari funkcionirajo dobro, je pa res, da še nismo bili podvrženi tistemu pravemu tekmovalnemu stresu."

Berlin Recycling Volleys je v tej sezoni prav tako še brez poraza in na vrhu nemškega prvenstva. Foto: Guliverimage

Za Berlin Recycling Volleys, ki ga drugo leto zapored vodi Joel Banks, je lansko sezono igral Štalekar, ki bo s kakšnim napotkom zagotovo prav prišel Hafnerjevi ekipi.

"Berlin ima štiri nemške olimpijce, vemo pa, kako je igrala Nemčija na olimpijskih igrah, vrhunsko. Imajo tri Američane, tudi Kyla Dagostino, ki je bil pri ACH dve leti libero. Ekipa je dobro sestavljena, imajo izkušenega trenerja. Imajo hitrost, podajalca nemške reprezentance Johannesa Tilleja ... Treba jih bo predvsem oddaljiti od mreže, najpomembnejši bo servis, sprejem servisa. Če bomo tekmeca malo oddaljili od mreže, bomo lažje igrali blok-obrambo, in če nam bo uspelo izničiti njihov kakovostni servis, sprejemati dobro, bomo v redu. Ključ v vsakem primeru bosta servis in sprejem servisa," Hafner še pravi pred odhodom na gostovanje.

Srečanje v Berlinu se bo začelo v torek ob 19.30, prvo domačo tekmo lige prvakov pa bo ACH Volley dočakal 21. novembra, ko bo v Ljubljani gostovala poljska zasedba.