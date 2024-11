V Kamniku ponovitev lanskega finala

Odbojkarje v državnem prvenstvu čakajo druge tekme v tem tednu. V Kamniku bomo priča ponovitvi lanskega finala med Calcit Volleyjem in ACH Volleyjem, ki v prvi polovici rednega dela DP še ni izgubil niza. Prevetreni Kamničani so prvenstvo odprli s štirimi porazi (med drugim so z 0:3 izgubili proti večernemu tekmecu), na zadnjih treh tekmah pa ujeli ritem in vselej zmagali. Bo branilec naslova pred uvodno tekmo lige prvakov (prihodnji teden) še naprej brez praske? Drugi Alpacem Kanal bo peto zaporedno zmago iskal pri Krki, Maribor pa peto v sezoni pri Pomgradu. Na Ravnah bosta Fužinar in Triglav poskušala končati niz porazov. Komu bo uspelo?