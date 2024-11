Kamničanke dobile niz proti šestkratnim prvakinjam

Slovenske odbojkarske prvakinje, članice Calcit Volleyja, so začele novo sezono v ligi prvakinj, v katerih bi bila vsaka točka uspeh. Že uvod je bil za Kamničanke zelo zahteven, gostovale so pri šestkratnih evropskih prvakinjah Vakifbank, ki tudi letos pogledujejo proti lovoriki. V Istanbulu so izgubile z 1:3.

Kamničanke četrtič igrajo v ligi prvakinj, v kateri še niso zmagale, vsaka točka v letošnji sezoni pa bi bila zelo velika. Iskale jo bodo predvsem proti na papirju najskromnejši ekipi izjemno zahtevne skupine C, portugalskemu Portu. V skupini sta še lanski finalist, italijanski Numia Vero Volley Milano, in turški velikan VakifBank Istanbul. Ta je bil na uvodni tekmi boljši s 3:1 (21, -22, 15, 12), a Kamničanke so lahko zadovoljne s svojo predstavo in osvojenim nizom, prvim proti kateri koli turški ekipi v ligi prvakinj.

Domači trener Giovanni Guidetti na začetku tekme ni poslal v ogenj vseh najboljših. Mislil je, da bo lahko spočil tujke, Američanko Kendal Kipp, ki je ni bilo niti na klopi, Italijanko Chiaro Bosetti in Rusinjo Marino Markovo, a je po visokem zaostanku v drugem nizu spoznal, da je vrag odnesel šalo in da bo predvsem brez visoke Markove lahko imel večje težave. In prav Rusinja je bila tista, ki je tehtnico nagnila na stran gostiteljic, ti so po izenačenju zanesljivo dobile naslednja dva niza. Markova je bila z 20 točkami najučinkovitejša igralka tekme, dosegla je tudi pet blokov, pri Kamničankah je 16 točk dosegla Maša Pucelj, 13 pa Anja Maček.

Ekipa Vakifbank je v zadnjih trinajstih letih osvojila šest naslov evropskih klubskih prvakinj, štirikrat pa je bila najboljša tudi na svetovnem klubskem prvenstvu. Nazadnje so bile Turkinje evropske prvakinje v sezoni 2022/23, svetovne prvakinje pa 2021.