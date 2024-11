Aktualne slovenske državne prvakinje iz Kamnika bodo še četrtič igrale v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, ligi prvakinj. Žreb jim je namenil skupino C, v kateri so še turški VakifBank Istanbul, italijanski Numia Vero Volley Milano in portugalski Porto.

"Najpomembnejše bo, da pridemo do določene konstante v svoji igri"

Članice Calcit Volleyja bodo priložnost za sploh prvo zmago v tem tekmovanju iskale predvsem na tekmah proti Portu, preostali ekipi pa sta na papirju v krogu favoritov za evropski naslov. Turkinje so do zdaj osvojile šest naslovov evropskih prvakinj, zadnjega predlani, Italijanke pa so v lanski sezoni zaigrale v finalu in po hudem boju po petih setih izgubile z italijanskim Imoco Volley Conegliano.

"Najpomembnejše bo, da pridemo do določene konstante v svoji igri, in če bomo v tem uspešni, se lahko pogovarjamo tudi o kakšnih drugih stvareh." Foto: Aleš Fevžer

"Skupina je vsekakor težja od lanske, kajti tudi portugalska ekipa ima veliko število tujk, ki imajo svojo kakovost, ki vedo, zakaj so tam, mi pa smo nekoliko slabši kot lani. Toda ne glede na vse bomo skušali nekaj narediti proti Portugalkam. Kako uspešni bomo, je drugo vprašanje, bistveno pa bo, da svojo igro dvignemo na višjo raven. Najpomembnejše bo, da pridemo do določene konstante v svoji igri, in če bomo v tem uspešni, se lahko pogovarjamo tudi o kakšnih drugih stvareh," je pred začetkom nove sezone v ligi prvakinj v klubski mikrofon dejal trener Kamničank Bruno Najdič.

"Igrati proti tako kakovostnim ekipam je velika nagrada za nas"

Njegove varovanke že za uvod čaka izjemno zahtevno delo, v sredo bodo gostovale pri trenutno tretji ekipi turškega prvenstva in predlanskih zmagovalkah lige prvakinj VakifBank. Turško zasedbo že vse od leta 2008 vodi Giovanni Guidetti, ki je že dve leti tudi selektor srbskih odbojkaric, pred tem je vodil tudi Turčijo, Nizozemsko in Nemčijo.

Prizor iz leta 2023, ko je VakifBank Istanbul šestič osvojil ligo prvakinj. Foto: Guliverimage

"Od svojih igralk bom zahteval le, da od prve točke naprej igrajo maksimalno napadalno in brez strahu ter da ne bodo imele preveč strahospoštovanja do nasprotnic. Skušali bomo prikazati svojo najboljšo odbojko, o rezultatu pa ne razmišljam. Letos imamo v prvi šesterki oziroma sedmerki tri igralke, za katere bo to pravzaprav debi v ligi prvakinj. Dve sta sicer bili že lani z ekipo, toda nekaj je biti z ekipo, drugo pa, ko moraš biti na igrišču. Toda ne glede na to moramo gledati nase in to tekmo čim bolje izkoristiti za nadaljevanje sezone. Igrati proti tako kakovostnim ekipam je velika nagrada za nas, kot rečeno, pa si želim le, da ne bo preveč strahu. Pred nami je tekma z ekipo, ki po vsem sodi v svetovni vrh ženske klubske odbojke," si želi trener slovenskih prvakinj.

Sredina tekma se bo v Carigradu začela ob 17.30 po slovenskem času.