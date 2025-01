Na sredinem hokejskem obračunu v ligi ICE, na kateri se je HK Olimpija Ljubljana v Hali Tivoli pomerila z lanskimi finalisti iz Celovca in jim morala priznati premoč s 3:6, so se na tribunah zbrali tudi znani obrazi slovenske estrade, športa in tudi politike. Kdo vse si je ogledal tekmo, lahko vidite v spodnji fotogaleriji.

Po vstopu kanadskega strateškega partnerja v lastniško strukturo hokejskega kluba Olimpija Ljubljana je klub organizacijsko stopil na višjo raven, pristop osvežil z dodatnimi aktivnostmi pred in med tekmami, pri tem pa niso pozabili na navijače, prenovili pa so tudi poslovni kotiček VIP.

Več fotografij s tekme najdete v spodnji fotogaleriji:

Tekme Olimpije v novi sezoni na tribune privabljajo več gledalcev, pogosteje si jih ogledajo znani obrazi slovenske estrade, športa in tudi politike.

Znani obrazi na tribunah in na ledu

Sredina tekma proti Celovcu je bil eden od vrhuncev letošnje sezone, saj je privabil tako ljubitelje hokeja kot tudi številne znane osebnosti iz športa, šovbiznisa, politike in glasbe.

Na tribunah so se med drugimi pojavili zunanja ministrica in podpredsednica državnega zbora Tanja Fajon, olimpijska prvakinja Urška Žolnir, nekdanji smučar Jure Košir, nogometaš Nejc Vidmar, veslač Jani Klemenčič, nekdanji vrhunski plavalec Darko Đurić, športni novinar RTV Slovenija Anže Bašelj in odgovorni urednik športnega programa TV Slovenija Gregor Peternel, sekretar ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Mitja Blaganje ter glasbeniki Nina Pušlar, Miki Vlahovič, člani skupine Pop Design, pevec Tilen Lotrič in drugi.

Dogodka sta se udeležila tudi piarovec, novinar in glasbeni kritik Matjaž Ambrožič ter nekdanji glasbeni urednik in radijski voditelj Dragan Bulič.

Met ploščka izvedla olimpijska prvakinja Leški

Poseben trenutek večera je bil simbolični prvi met ploščka, ki ga je izvedla olimpijska prvakinja z iger v Parizu Andreja Leški.

Foto: Domen Jančič

Doživetje VIP na najvišji ravni

V poslovnem klubu HK Olimpija Ljubljana je za vrhunsko kulinarično izkušnjo poskrbela priznana hiša Jezeršek, ki je navdušila z domiselnimi jedmi. Vrhunska vina iz kleti Jakončič so dodala noto elegance, medtem ko so obiskovalci po in med tekmo lahko uživali ob sproščenem vzdušju, ki sta ga s svojo ponudbo in glasbo ustvarila Smash burger Ljubljana in DJ.