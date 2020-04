V ljubljanskem Tivoliju bi se moralo točno čez dva tedna začeti hokejsko svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, a ga je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi pandemije novega koronavirusa v tem terminu prečrtala. Na Hokejski zvezi Slovenije (HZS) so že ob odpovedi dejali, da bo Ljubljana skoraj zagotovo ohranila gostiteljstvo. Zdaj so kupce vstopnic pozvali, naj jih ohranijo za nadomestni termin, ki bo znan po kongresu IIHF predvidoma junija.

Med 27. aprilom in 3. majem bi morala slovenska hokejska reprezentanca v Tivoliju gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda. Pandemija novega koronavirusa je hokejsko prvenstvo, kot skoraj vsaj pod okriljem IIHF, odnesla. Vsaj za letos.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec je takoj po odpovedi spomladanskega SP dejal, da bo Ljubljana najverjetneje ostala gostiteljica prihodnjega SP, na katerem bodo sodelovali še Francozi, Avstrijci, Madžari, Južna Koreja in Romunija.

Pri HZS so danes kupce vstopnic pozvali, naj te obdržijo za nadomestni termin prvenstva, ki bo znan na kongresu IIHF, predvidoma v juniju. "Tako boste namreč pomagali slovenskemu hokeju in pripomogli k prihodnosti slovenskih športnih dogodkov. Pri tem vas prosimo za potrpežljivost pri iskanju nadomestnega termina prvenstva," so že zapisali pri HZS.

Švicarji si prizadevajo, da bi letošnje odpadlo SP gostili prihodnje leto, a naj bi ta možnost najbolj jezila Švede in Dance, ki jim je gostiteljstvo pripadlo za leto 2025. S prestavitvijo bi ga gostili v olimpijskem letu, česar pa si ne želijo. Foto: Vid Ponikvar

Švedi in Danci naj ne bi bili pripravljeni na gostiteljstvo v olimpijskem letu

Gostiteljstva hokejskih prvenstev bodo, kot kaže, v celoti ostala nespremenjena. Se pa vprašaj pojavlja pri SP elitne divizije, ki bi moral letos potekati v Švici, a so ga odpovedali. V eliti so gostitelji prvenstev znani vse do leta 2025. Za prihodnje leto je predvideno, da si bosta roke podala Minsk in Riga, leta 2022 bi morala SP gostiti Finska, leta 2023 Rusija, leta 2024 Češka, leta 2025 pa Švedska in Danska.

Švicarji si prizadevajo, da bi ga gostili prihodnje leto in bi se nato vse skupaj zamaknilo, a po zapisih skandinavskih medijev Švedi in Danci SP niso pripravljeni gostiti v olimpijskem letu (2026), saj v tem letu odmevnost prvenstva precej izzveni. Bodo morali Švicarji na novo SP počakati več let?

