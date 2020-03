Potrditev pričakovanega: odpovedano tudi svetovno prvenstvo elite

Svetovno hokejsko prvenstvo elitne divizije bi moralo sicer potekati v Švici, v Lozani in Zürichu med 8. in 24. majem.

V času epidemije novega koronavirusa je izvedba prvenstva nemogoča, je na izredni konferenci sklenil Svet IIHF. "IIHf se je morala soočiti s trdo realnostjo, ki pa jo hokejska družina mora sprejeti. Koronavirus je globalna težava, za preprečevanje širjenja okužbe pa so potrebni hudi napori odgovornih. Tudi IIHF mora narediti vse, da pomaga, šport pa mora v teh časih stopiti na stran," je zapisal predsednik IIHF Švicar Rene Fasel, ki se septembra po dolgih 26 letih umika s položaja in tako na funkciji ne bo dočakal še tretjega svetovnega prvenstva na domačih tleh.

