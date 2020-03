Rdeča luč: SP v Tivoliju aprila ne bo

Odpovedi hokejskih svetovnih prvenstev si sledijo ena za drugo. Potem ko so morali pri IIHF v zadnjih dneh in tednih odpovedati kopico svetovnih prvenstev (članskih moških, ženskih, pa tudi tistih v mlajših selekcijah), sta v torek prišli novi odpovedi.

Svet IIHF je prek konferenčnega klica sprejel odločitev, da svetovnih prvenstev divizije I - skupine A in B - letos spomladi ne bo mogoče izpeljati. Prvo bi moral med 27. aprilom in 3. majem gostiti ljubljanski Tivoli, drugo pa bi moralo v istem terminu potekati v poljskih Katovicah.

Ljubljana bi morala po letu 2012 in Stožicah spomladi znova gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda, tokrat v Tivoliju, a ga zaradi ukrepov pred širjenjem koronavirusa v tem času ne bo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na SP v Ljubljani bi morali ob gostiteljici Sloveniji nastopiti še Francija, Avstrija, Južna Koreja, Madžarska in Romunija. Na SP Katovicah bi morali ob gostiteljici Poljski nastopiti še Litva, Japonska, Estonija, Ukrajina in Srbija.

Ga bodo prestavili na poznejši termin?

Generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec je pretekli teden dejal, da bo Ljubljana zagotovo gostila to svetovno prvenstvo, a kaj lahko z zamikom. Na to, kakšna bo usoda prvenstva, bo treba počakati.

Dvorana Tivoli, ki doživlja prenovo, konec aprila in začetek maja ne bo gostila SP:

SP elite za zdaj še brez rdeče luči

Predsednik IIHF Rene Fasel še ni prečrtal majskega svetovnega prvenstva elitne skupine, ki je med 8. in 24. majem predvideno v Lozani in Zurichu. Foto: Getty Images Pri IIHF so se v torek pogovarjali tudi o svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki bi moralo med 8. in 24. majem potekati v domovini poslavljajočega se predsednika IIHF Reneja Fasela Švici. Kot so sporočili, prvenstvo za zdaj še ostaja na sporedu.



"Trenutno še ni mogoče sprejeti večjih odločitev, povezanih s svetovnim prvenstvom v Švici. Vpleteni partnerji so se pogovarjali o precej zahtevnem in zapletenem položaju zaradi koronavirusa, v katerem smo se znašli. To stanje močno vpliva na številne države, sodelujoče ekipe in preostale deležnike prvenstva," je v izjavi za javnost dejal 70-letni Fasel, ki se bo septembra po 26 letih predsednikovanja poslovil od te funkcije.

Ob tem so pri IIHF dodali, da ostajajo v stiku s pristojnimi švicarskimi organi in zavarovalnicami ter da budno spremljajo razvoj dogajanja, povezanega s koronavirusom,in njegov mogoč vpliv na svetovno prvenstvo.

Med elito tudi Italijani, ki jih je pandemija prizadela najhuje Na SP v Švici bi nastopilo 16 reprezentanc, med njimi tudi Italija, ki jo je pandemija prizadela najhuje v Evropi. Ob Švici in Italiji bi tam igrale še Belorusija, Kanada, Češka, Danska, Finska, Nemčija, Velika Britanija, Kazahstan, Latvija, Norveška, Rusija, Slovaška, Švedska in ZDA.

