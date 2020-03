Odpoved SP v Ljubljani: Minusa ne bo, upajo na SP 2021 v Tivoliju

"Najverjetneje bo na odpovedana prvenstva moratorij, tako da bi ta lahko potekala prihodnje leto pri istih gostiteljih, a vse to mora potrditi kongres. Gre pa vse skupaj v to smer, da ostajajo prvenstva z istimi udeleženci in gostitelji. Uradna potrditev o usodi prvenstev bo znana junija, nič prej," po odpovedi svetovnega hokejskega prvenstva drugega razreda v Tivoliju pravi generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije (HZS) Dejan Kontrec.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je popoldan sporočila, da je po seriji odpovedi svetovnih prvenstev rdeča luč zagorela tudi pri SP drugega in tretjega kakovostnega razreda, ki bi morala biti med 27. aprilom in 3. majem v Ljubljani oziroma Katovicah.

Prvenstvo v Ljubljani spomladi 2021?

"Želeli smo si prvenstva v prenovljenem Tivoliju, a razmere ne dovoljujejo izvedbe. Zdravje vseh je na prvem mestu. Iz IIHF so me že včeraj obvestili in povedali, kakšen predlog oddelka za šport bodo glede prvenstva v Ljubljani obravnavali. Danes so imeli konferenčni klic in Svet je le potrdil ta predlog," je o odpovedi dejal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

"Vse skupaj gre v to smer, da ostajajo prvenstva z istimi gostitelji," pravi generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. Foto: Jure Makovec/STA

Kot pred tednom dni je tudi tokrat nakazal, da bo Ljubljana najverjetneje obdržala prvenstvo, morda bo to spomladi 2021. "Neuradno bo najverjetneje moratorij na odpovedana prvenstva, tako da bi ta lahko potekala prihodnje leto pri istih gostiteljih, a vse to mora potrditi kongres. Gre pa vse skupaj v to smer, da ostajajo prvenstva z istimi udeleženci. V spreminjanju gostiteljstva ne bi bilo niti neke logike."

Tivoli, ki v teh dneh doživlja prenovo, bo SP najverjetneje dočakal spomladi 2021:

Večmilijonska švicarska zagonetka

Pri prvenstvih nižje ravni, kot je tudi ljubljansko, položaj ni tako zapleten kot pri tistem elitne divizije, ki bi moral med 8. in 24. majem potekati v deželi poslavljajočega se predsednika IIHF Reneja Fasela Švici.

Gostitelje SP nižjih ravni se določa vsako leto posebej (za leto vnaprej, za 2021 tako še niso določeni), pri eliti - prvenstvo za razliko od večine drugih športov poteka vsako leto - pa so trenutno znani gostitelji vse do 2025.

Svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bi moralo biti maja v Švici, je še edini, ki ga še niso prečrtali, saj so v igri visoki finančni zneski. Kljub temu, gre odpoved pričakovati v kratkem. Foto: Vid Ponikvar

Odpoved letošnjega spomladanskega prvenstva v Švici, ki jo gre pričakovati v kratkem, bi tako pomenila, da bodo Švicarji najverjetneje ostali brez prvenstva, saj je za prihodnje leto predvideno, da ga gostita Latvija (Riga) in Belorusija (Minsk).

V igri so, za razliko od ljubljanskega prvenstva (okoli pol milijona evrov), precej večji finančni zneski, več milijonov evrov. Prvenstvo je po besedah Fasela zavarovano za primere vojn, terorizma in naravnih katastrof, a zavarovalnice bodo plačale le, če bi prvenstvo odpovedala vlada, ki ga za zdaj še ni. Iskanje najprimernejše rešitve o odpovedi švicarskega prvenstva za IIHF ali pa Švicarsko hokejsko zvezo se bo tako še nekoliko zavleklo.

Črto bodo potegnili junija, minusa ne bo

O tem, kaj bo z odpovedanim aprilskim prvenstvom v Ljubljani, bo po Kontrečevih besedah znano junija, ko je po novem predviden kongres IIHF: "Uradna potrditev o tem, kaj se bo zgodilo, bo junija. Nič prej. Takrat se bo potrjevalo, takrat bomo potegnili neko črto."

Po junijskem kongresu IIHF bo jasno, kdaj bo na sporedu SP, ki bi ga morali letos gostiti risi. Pri HZS pričakujejo, da jim bodo denar za vložene stroške povrnili. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pri IIHF so pred dnevi dejali, da bodo danes razpravljali tudi o povračilu denarja, ki so ga zveze porabile za organizacijo odpovedanih letošnjih prvenstev.

"Rekli so, da imajo za krizne primere predvideno povračilo denarja in da nam bodo stroške vsaj delno, če ne kar v celoti, povrnili. Ne bojim se, da bi bili iz tega vidika na kakšni izgubi, minusu," še pravi Kontrec in upa, da se razmere do načrtovanih avgustovskih olimpijskih kvalifikacij (Slovenija bi morala igrati na Norveškem, v družbi gostiteljice, Danske in Južne Koreje) umirijo: "Položaj je nepredvidljiv in če bo še dolgo časa tako, bi lahko bil tudi del, vezan na olimpijske kvalifikacije, vprašljiv. Upam sicer, da ne bo."

HZS bo o vračilu denarja kupcem vstopnic za spomladansko prvenstvo v Tivoliju javnost obvestila v kratkem.

