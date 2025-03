Matej Rubellij Furman je prepričan, da je odpoved prejel zaradi glasnega opozarjanja na nepravilnosti v urgentni službi ZD Koper. Ta bi se morala že s 1. marcem lani iz hospitalne enote preoblikovati v dve novi enoti. Po navedbah TVS zdravstvena blagajna za preoblikovanje te enote ZD Koper od takrat mesečno izplačuje nekaj manj kot 50.000 evrov.

Novi sistem naj bi po navedbah Rubellij Furmana vključeval nabavo novih vozil in zaposlitev novega kadra. Na ZD Koper so v pisnem odgovoru TVS zatrdili, da program deluje in da so bila sredstva porabljena namensko. Napaka naj bi nastala zgolj pri evidentiranju, a so jo že odpravili, odgovor ZD Koper povzema TVS.

Odpoved prek SMS sporočila

Med tem so na ZD Koper decembra lani z mesta vodje urgentne službe odpustili Rubellija Furmana. Odpoved je prejel preko SMS sporočila strokovnega vodje ZD Koper Matjaža Štefana. Z očitki, da se ne odziva na pošto, so nadenj poslali detektiva, ki mu je zaradi napačnega beleženja ur za izobraževanje in letni dopust vročil odpoved delovnega razmerja.

Zagovora v postopku izredne odpovedi se nista udeležila ne ne direktor ZD Koper Igor Hrvatin ne strokovni vodja zdravstvenega doma Štefan. "Sam postopek tega zagovora je bil neka farsa. Šlo je za jasne znake mobinga, trpinčenja, celo maščevanja," je zagovor za TVS komentiral Rubellij Furman.

Ministrstvo za zdravje je medtem ugotovilo, da eno vozilo za urgentnega zdravnika deluje, a ne po načrtih iz lanskega marca. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa bo na podlagi informacij TVS v ZD Koper opravil izredni nadzor, preverili bodo tudi sum goljufije.