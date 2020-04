Ivo Jan znova za trenerskim krmilom članske Olimpije

Po šestih letih se Ivo Jan vrača na mesto glavnega trenerja članskih zmajev. Kot trener je v članski Olimpiji že sodeloval med letoma 2012 in 2014, sprva kot pomočnik, nato kot glavni trener. A takrat je šlo za drug pravni subjekt, HDD Olimpija, ki je igral še v ligi EBEL in po letu 2017 izginil s tekmovalnih zemljevidov.

Čast in izziv

Jan je bil pozneje tri sezone del trenerskega štaba EBEL-ligaškega Gradca (sprva kot pomočnik, pozneje kot glavni trener), dve sezoni pa nato spoznaval Alpsko ligo s Sterzingom. V tem času je sodeloval tudi v reprezentanci, kratek čas kot pomočnik Nika Zupančiča (ta je bil prvi favorit za mesto glavnega trenerja, a ima pogodbo na Poljskem), v sezoni 2018/19 pa kot selektor. Sredi lanskega decembra se je vrnil v Ljubljano in prevzel vodenje mladinskega pogona HK SŽ Olimpija, v prihodnje pa bo znova imel opravka s člani.

S člani je nazadnje delal v predlanski sezoni, ko je bil selektor slovenske reprezentance in glavni trener Sterzinga, pri katerem je spoznal Alpsko ligo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V veliko čast in izziv mi je prevzeti mesto glavnega trenerja in vodje stroke tako urejenega kluba, kot je HK SŽ Olimpija. Predsednik in direktor sta mi predstavila, me prepričala in navdušila z vizijo razvoja kluba. V novi sezoni želimo napredovati pri vseh selekcijah in s člansko ekipo obraniti vse osvojene naslove ter se uvrstiti na finalni turnir kontinentalnega pokala. Zdaj moramo zavihati rokave in začeti uresničevati zastavljene cilje," je v izjavi za javnost dejal novi trener Olimpije.

Prinaša dodano vrednost "S svojim znanjem, izkušnjami in programom bo izjemna dodana vrednost našem klubu," pravi predsednik Miha Butara. Foto: HK SŽ Olimpija

Za zeleno-beli tabor bo to tretji trener v letu dnu. V zadnjo sezono so krenili z Juretom Vnukom (sezono pred tem je Olimpijo peljal do trojne krone), a se je ta jeseni poslovil. Zamenjal ga je Gregor Polončič, ki ga je vodstvo kluba za prihodnje videlo v mlajših selekcijah, a si z nastopom v oddaji na Hokej TV (pogovor je potekal prek interneta), v kateri je govoril nepovezano in jo po nekaj minutah "zapustil", ni naredi usluge. V ljubljanskem taboru zdaj upajo na večjo stabilnost, z Janom so se dogovorili za triletno sodelovanje.

"Vesel sem, da smo se uspeli dogovoriti z Ivom, da prevzame vodenje članske ekipe in celotne stroke. S svojim znanjem, izkušnjami in programom bo izjemna dodana vrednost našem klubu. Verjamem, da bomo skupaj Olimpijo dvignili na še višjo raven. Naši cilji ostajajo ambiciozni. Delamo na dolgi rok in nas ne zanimajo kratkoročni »užitki«, ki bi lahko ogrozili razvoj naše zgodbe. Da smo na pravi poti, potrjujejo tudi rezultati, ki smo jih dosegli v preteklih sezonah," je sodelovanje komentiral predsednik Miha Butara.

Iskali nekoga ki bo kompatibilen z začrtano vizijo

"Je legenda ljubljanskega kluba in slovenskega hokeja, poleg tega pa ima bogate igralske in trenerske izkušnje, s katerimi bo pomagal klubu preiti še na višjo raven," meni Jože Kovač. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "S predsednikom sva iskala človeka, ki bo kompatibilen z našo začrtano vizijo razvoja ljubljanskega hokeja in bo primeren tako za glavnega trenerja članske ekipe kot za vodenje celotnega trenerskega kadra. Ivo Jan je legenda ljubljanskega kluba in slovenskega hokeja, poleg tega pa ima bogate igralske in trenerske izkušnje, s katerimi bo pomagal klubu preiti še na višjo raven. Stanje v klubu je urejeno, finančno stabilno, pridobili smo nekaj novih sponzorjev, organizacijsko se krepimo in se intenzivno pripravljamo na novo sezono kljub trenutnim izrednim razmeram. Naši cilji ostajajo izjemno visoki, kot se za prvake spodobi," pa o novem trenerju razmišljal novi direktor kluba Jože Kovač, ki je na tem položaju zamenjal Tomaža Vnuka, ki naj bi v klubi v prihodnje imel svetovalno funkcijo.

Po pisanju Dnevnika so bili med kandidati za trenerja še Mitja Šivic, ki ostaja na Gorenjskem, Gaber Glavič in Matej Hočevar.

Preberite še: