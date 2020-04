Alpska liga skrajšana, liga EBEL: slovaški prihod, češko slovo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako bosta v prihodnji sezoni videti Alpska liga in liga EBEL, ki bo kmalu spremenila ime, je težko napovedovati. V prvi bi lahko spremljali precej skrajšano sezono. Slovaški klub iClinic Bratislava Capitals je pred dnevi dobil zeleno luč moštev za pridružitev EBEL, češki Orli Znojmo se znova spogleduje s slovesom, slovenska želja po priključitvi pa še vedno tli, a bo treba počakati še kakšno sezono.

Pandemija novega koronavirusa je na številna področja prinesla negotovost, športni svet pri tem ni nobena izjema. Tako je trenutno nemogoče napovedovati, kako in kdaj bodo v določenih disciplinah nadaljevali sezone oziroma kdaj se bodo lahko začela nova tekmovalna obdobja.

Veliko vprašajev je tako tudi v hokejski ligi EBEL, ki se bo zaradi spremembe novega generalnega sponzorja (Erste bank bo zamenjal Bet-at-home) preimenovala. V razširjenem avstrijskem prvenstvu je v zadnji sezoni sodelovalo neparno število klubov - 11. Vodstvo tekmovanja si je želelo parne številke, slovaški klub iz Bratislave, ki je v zadnji sezoni igral v drugokakovostni domači ligi, pa pridružitve EBEL-ligaški druščini.

Klubi sprejeli Bratislavo

Vodstvo kolektiva iClinic Bratislava Capitals je tako oddalo prijavo za sodelovanje v ligi EBEL v prihodnji sezoni, vodstvo tekmovanja je preučilo finančne zmožnosti Slovakov, pred dnevi pa so se s priključitvijo strinjali tudi klubi. Klub mora po pisanju hockey-news.info do 4. maja izpolniti še določene obveznosti, da bi lahko postal sploh prvi slovaški član lige.

Slovnaft Arena (nekoč Ondrej Nepela Arena) naj bi bila prizorišče vseh domačih tekem Bratislava Capitals. Slovaško moštvo bi bilo edino, ki bi tekme gostilo v dvorani za več kot deset tisoč gledalcev. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Pri Znojmu težko napovedujejo, kje bodo igrali

Od te bi se po skoraj desetletju lahko poslovil češki klub Orli Znojmo. Češko slovo se je v preteklih letih sicer omenjalo že večkrat, a so nato vselej vztrajali. Tudi za prihodnjo sezono so oddali prijavo, a se po pisanju čeških medijev spogledujejo z vrnitvijo v domača tekmovanja.

Ena od skrbi je povezana s koronavirusom in vprašanjem, kako in kdaj bodo športne ekipe v prihodnje lahko prehajale meje. Čehi imajo licenco za igranje v domači tretji kakovostni ligi, ki so jo v zadnji sezoni prepustili Moravskim Budejovicam, a bi jo lahko prenesli nazaj. Še več, po nekaterih zapisih bi že takoj lahko zaigrali v ligi višje, torej v drugem rangu češkega klubskega tekmovanja.

Vodstvo češkega kolektiva iz Znojma se pripravlja na več scenarijev, tudi takega, po katerem bi zapustili EBEL in po skorja desetletju spet igrali v domačem tekmovanju. Foto: Sportida

"Trenutno nihče ne ve, kaj bo z mejami, ali se bo lahko prosto prehajalo. To je nekaj, na kar nimamo vpliva, zato moramo biti pripravljeni tudi na različne scenarije. Imamo licenco za igranje v domačem tekmovanju, a smo prijavljeni za igranje v ligi EBEL. Bomo videli, kaj bo. Za zdaj ne moremo napovedati, kje bomo igrali," pravi športni direktor Znojma Petr Veselý.

V ligi EBEL so lani igrali klubi iz štirih držav, večina iz Avstrije (Celovec, Dunaj, Salzburg, Linz, Beljak, Innsbruck, Graz, Dornbirn), Madžarske (Fehervar), Italije (Bolzano) in Češke (Znojmo).

Vprašanje je tudi, kaj bo s položajem v Linzu, kjer je opozicija dozdajšnjega Black Wings Linz ustanovila nov klub, s katerim namerava igrati v ligi EBEL.

Želja vrniti železarje in zmaje v EBEL je prisotna tako na Jesenicah kot v Ljubljani, a bo na njeno uresničitev treba še počakati. Foto: Grega Valančič/Sportida

V razširjeno avstrijsko prvenstvo se želita vrniti tudi največja slovenska tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic, ki sta z drugima pravnima subjektoma v tekmovanju zadnjič igrala leta 2017 (HDD Olimpija) oziroma 2012 (HK Acroni Jesenice). Pri Olimpiji so tudi letos glasno govorili o tem, da bi se že v prihajajoči sezoni priključili razširjenemu avstrijskemu tekmovanju, a bo treba na to počakati še vsaj eno sezono. Kot pravijo, bosta prihodnjo sezono oba v Alpski ligi, za katero sta tudi oddala prijavi.

Prijavnico je sicer poslalo vseh 18 moštev iz zadnjega tekmovalnega obdobja, a pričakovati je, da se bo število zmanjšalo. Zell am See avstrijski zvezi naj ne bi predložil dovolj trdnih finančnih dokazil, kriza bi lahko udarila še koga, Feldkirch pa naj bi razmišljal o selitvi v nižjo nemško ligo.

Mini alpska sezona? Bitka za prvaka Alpske lige bi lahko bila precej skrajšana. Foto: HK SŽ Olimpija

Kot poroča Hockey News, bi bila lahko prihodnja sezona Alpske lige precej spremenjena, predvsem pa krajša. Države, ki imajo v njej svoje predstavnike (Slovenija, Italija in Avstrija), naj bi se dogovorile o več scenarijih.

Tako bi vsaka zveza jeseni poskušala organizirati državno prvenstvo. Če bodo razmere dopuščale, bi lahko mednarodne alpske tekme potekale v drugem delu ali pa ob koncu sezone, tako da bi spremljali zgolj mini sezono Alpske lige. Če skrajšana sezona ne bi bila mogoča, bi poskušali izvesti le neke vrste pokalni turnir ali mini končnico ob koncu sezone. Na kakšen način, za zdaj uradno še ne govorijo.

Da utegne biti sezona krajša, je v pogovoru za STA nakazal tudi sekretar Hokejske zveze Slovenije"Format tekmovanja (Alpske lige, op. a.) je odvisen od ukrepov, začeli bomo, ko bo varno in sprejemljivo za vse tri države. Morda ne septembra , bomo pa mi, če bo le mogoče, takrat začeli državno prvenstvo."