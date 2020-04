Olimpija izgubila Usa in Jezovška, dobila pa Čimžarja

Po tem, ko sta HK SŽ Olimpijo v zadnjem tednu zapustila vratar Žan Us in napadalec Žan Jezovšek, ki sta prebegnila k večnim tekmecem Ljubljančanov na Jesenice, so iz Tivolija danes sporočili, da so v svoje vrste zvabili reprezentančnega napadalca Tadeja Čimžarja.

28-letni Kranjčan Tadej Čimžar v Tivoli prihaja iz poljskih Katovic. "Zadovoljen sem, da prihajam v Tivoli in da bom oblekel zeleni dres. Vodstvo kluba me je prepričalo s predstavljeno vizijo in cilji kluba. Večino fantov že poznam in upam, da se bomo čim prej uigrali, se ujeli kot ekipa in stopili na zmagovalno pot," je za klubsko spletno stran povedal center, ki bo prvič oblekel zeleno-beli dres, saj je v karieri igral za Triglav Kranj, pred lansko selitvijo na Poljsko pa štiri sezone za Jesenice.

Našo ekipo je okrepil Tadej Čimžar! pic.twitter.com/doXMN02Cep — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) April 25, 2020

