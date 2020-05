Mladina želi napredovati na Jesenicah

Otroka jeseniške hokejske šole Gašper Seršen in Patrik Rajsar ostajata del članske ekipe železarjev. Napadalca (20 in 21 let) sta tako nova hokejista mladega vala, na katerem bo vodstvo HDD Sij Acroni Jesenice poskušalo graditi prihodnost.

"Razlogi za podaljšanje pogodbe so dobro delo in veliko igralnega časa, ki mi ga namenja trener, Mitja Šivic. V naslednji sezoni želim še bolj napredovati. Z ekipo bi rad osvojil pokal Slovenije, državno prvenstvo in se uvrstil v polfinale Alpske lige," je za uradno stran dejal Seršen, Rajsar pa dodal: "Iz dneva v dan želim napredovati, tako na ledu kot izven igrišča. Naši cilji so dobre igre, zmage, osvojitev lovorik in polna Podmežakla."

Jeseničani imajo trenutno na seznamu za prihodnjo sezono 12 igralcev, kapetan Andrej Tavželj šteje 36 let, nihče od preostalih ni starejši od 23 let.



