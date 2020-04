Olimpija zadržala še Planka

Po podaljšanju sodelovanja HK SŽ Olimpija s kapetanom Alešem Mušičem so iz kluba sporočili, da bosta zeleno-beli dres še naprej nosil tudi napadalec Anže Ropret in branilec David Planko. Oba sta se z ljubljanskim klubom dogovorila za dvoletno podaljšanje pogodbe.

Pri Olimpiji so v četrtek naznanili novi podaljšanji pogodbe. Prihodnji dve sezoni bo v zmajevem gnezdu še naprej igral Anže Ropret, ki je večino kariere preživel prav pri Olimpiji, med letoma 2017 in 2019 pa se je v članski konkurenci preizkusil tudi na Madžarskem. Ljubljanskemu kolektivu se je priključil pred zadnjo predčasno končano sezono in z njimi osvojil pokalno lovoriko.

"Olimpija je zadnja leta zelo urejen klub in po tej poti tudi nadaljuje. Cilji kluba so vedno visoki, vodstvo pa ima velike načrte za prihodnost, zato z veseljem ostajam v klubu. Veseli me, da smo podaljšali sodelovanje in se že veselim nove sezone ter novih športnih uspehov," je za klubsko spletno stran povedal 30-letnik.

Ta je v zadnji sezoni za Olimpijo odigral 41 tekem Alpske lige in bil z 11 zadetki četrti strelec zmajev ter s 25 podajami drugi alpski asistent kluba. Na preostalih 15 srečanjih v sklopu državnega prvenstva, pokala Slovenije in celinskega pokala pa je v statistiko vpisal deset zadetkov in šest podaj.

Tudi David Planko bo prihodnji dve sezoni nosil dres Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija bo še naprej lahko računala tudi na celjskega stebra obrambe Davida Planka, ki je prav tako podpisal pogodbo za naslednji dve sezoni. 26-letni branilec se je med zmaje preselil že v sezoni 2014/15, tri leta vztrajal v Ljubljani, za eno sezono odšel na Jesenice, zadnji dve leti pa znova igral za Olimpijo, v kateri je postal eden ključnih branilcev ekipe.

”V klubu je zapihal nov veter in vesel sem, da sem med izbranci novega direktorja kluba Jožeta Kovača in trenerja Iva Jana. Ivo je izkušen trener in prepričan sem, da bo dobro vodil ekipo. Z dobro voljo in trdim delom, vizijo in cilji, ki jih ima vodstvo, sem prepričan, da bomo kot ekipa stopili na zmagovalno pot,” meni Planko.

