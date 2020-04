Po ljubljanskem podaljšal tudi jeseniški kapetan

Večna tekmeca v teh dneh pospešeno polnita igralska seznama za prihodnje tekmovalno obdobje. Potem ko so pri Olimpiji potrdili, da bo kapetan Aleš Mušič vztrajal v zelenem dresu, so iz HDD Sij Acroni Jesenice sporočili, da tudi njihovemu kapetanu Andrej Tavžlju motivacije za nadaljevanje kariere ne manjka. Tavželj in gorenjsko društvo sta se dogovorila za enoletno podaljšanje pogodbe.

"Lanska sezona je bila velika učna ura za ekipo, končni rezultat pa pokazatelj, da smo se iz mnogih stvari veliko naučili. Jeklena volja in pregovorna gorenjska trma sta nas v zaključku postavili na mesto, ki je bilo po prvi polovici sezone samo pobožna želja. Kaj bi bilo v končnici, je brezpredmetno razpravljati, mi je pa žal, da smo zamudili najrazburljivejši del sezone, za katerega smo garali od avgusta," se je Andrej Tavželj v pogovoru za uradno klubsko stran spomnil predčasno končane sezone, v kateri so zaradi pandemije novega koronavirusa ostali brez finala državnega prvenstva z Olimpijo in končnice Alpske lige, pred katero so bili v naletu.

Ko smo se s 36-letnim Kovorjanom ob koncu tekmovalnega obdobja pogovarjali o elanu za prihodnost, je dejal, da mu tega še ni zmanjkalo in da je še vedno pripravljen poletje podrediti pripravam. Tako bo vsaj še letos, saj se je s HDD Sij Acroni Jesenice dogovoril za enoletno podaljšanje pogodbe.

"Želja je, da bi ekipa pokazala svoj pravi potencial skozi celotno sezono, da ne bi bilo preveč vzponov in padcev." Foto: Matic Ritonja / Sportida

"Na Jesenicah se odlično počutim, vsak dan najdem motivacijo za trdo delo, ki je načelo mesta in naše ekipe. Želja je, da bi ekipa pokazala svoj pravi potencial skozi celotno sezono, da ne bi bilo preveč vzponov in padcev. Na ta način bomo pripravljeni na najvišja mesta v vseh tekmovanjih," se nadeja Tavželj.

Preberite še: