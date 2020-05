Slovaki imajo čas do torka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovaški klub iClinic Bratislava Capitals, ki se želi priključiti razširjenemu avstrijskemu prvenstvu (kmalu nekdanja liga EBEL), mora do torka opraviti vse formalnosti, vključno z zagotovitvijo finančne garancije. Če mu bo to uspelo, bo postal pravnomočen član tekmovanja.

Razširjeno avstrijsko prvenstvo ima novega generalnega sponzorja (bet-at-home) in novega televizijskega partnerja (Puls4, Puls24), na novo ime še čaka, prav tako na usodo slovaškega kluba Bratislava in kolektivov iz Linza.

Tekmovanje je v zadnji sezoni štelo 11 članov, v novi pa naj bi jih 12. Tako vodstvo lige kot klubi so prikimali pridružitvi slovaškega kluba iClinic Bratislava Capitals, a ta še ni postal pravnomočen član. Slovaki imajo časa do torka, da opravijo vse formalnosti, med drugim morajo zagotoviti tudi, da imajo dovolj finančnih sredstev za sodelovanje. Če jim bo to uspelo, bodo prihodnjo sezono postali prvi slovaški klub v ligi EBEL.

Nekoliko dlje pa naj bi po zapisih hockey-news.info trajalo razreševanje vprašanja v Linzu. Tam je opozicija ustanovila nov klub, s katerim želi nastopati v ligi. Do zdaj je v njej nastopal Black Wings Linz.

Vodstvo tekmovanja se ne ukvarja le s tem, koliko klubov bo v prihodnjem tekmovalnem obdobju sodelovalo, pač pa tudi z različnimi scenariji poteka tekmovanja. Kar nekaj znakov kaže, da se bo začetek najverjetneje zamaknil, po najbolj črnem scenariju - v primeru oteženega prehajanja mej - pa bi lahko tekmovala zgolj avstrijska moštva.

Podoben scenarij je mogoč tudi v Alpski ligi, v kateri sodelujoče zveze (slovenska, italijanska, avstrijska) premlevajo več možnosti, najslabša predvideva, da med seboj tekmujejo zgolj klubi iz iste države in da se ob koncu poskuša izpeljati le zaključni alpski turnir.

Preberite še: