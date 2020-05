Olimpija polni igralski seznam

✅ Naslednji dve sezoni ostaja v Tivoliju tudi branilec Luka Zorko! 💪💪 “Veselim se nadaljevanja svoje kariere v Olimpiji. Ivo Jan in Jože Kovač sta mi predstavila cilje, ki jih Olimpija želi doseči, in pot, kako do tja priti. Enako kot klub se tudi jaz želim razvijati kot igralec in prepričan sem, da me lahko Ivo Jan veliko nauči. Tudi povezava z navijači in vso skupnostjo me je pritegnila, saj želim pomagati Olimpiji tako na ledu kot pri dejavnostih izven ledu. Komaj čakam nastopa v prenovljeni dvorani Tivoli in pred polnimi tribunami,” pravi Luka. 🏆🏆🏆 • • #hkszolimpija #olimpija #ljubljana #people_of_ljubljana #hokej #zmaji #zelenadruzina #zelenosrce #slozeleznice #alpshockey #hockey #zelenamašina #greenmachine #champions

A post shared by HK SŽ Olimpija (@hksz_olimpija) on May 2, 2020 at 6:23am PDT