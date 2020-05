Ostaja zmaj in upa, da se situacija okoli pandemije pomiri

"Vedno je lepo igrati za domači klub, zato me veseli, da ostajam v klubu. Rad igram v Tivoliju pred našimi zvestimi navijači. Jože Kovač in Ivo Jan sta mi predstavila vizijo, ki mi ustreza, in prepričan sem, da mi bo pomagala priti tudi do zastavljenih ciljev. Upam, da se tudi situacija okoli pandemije pomiri in da čim prej spet stopimo na led," je ob podaljšanju sodelovanja za uradno spletno stran Olimpije, ki se s prav veliko navijači v zadnji sezoni ne more pohvaliti (uradno si je njene domače tekme ogledalo 617 gledalcev), dejal ofenzivni branilec.

Čepon se je z ljubljanskim klubom dogovoril za enoletno sodelovanje, preostali imajo dvoletne pogodbe.

Klofutar ostaja na Norveškem

Dvajsetletni branilec Tine Klofutar bo še peto sezono zapored igral na Norveškem. Zadnje tekmovalno obdobje je začel pri Stavanger Oilers (igral je tako za člane kot selekcijo do 21 let), kjer je preživel skoraj štiri leta, ob koncu sezone pa so ga posodili Narvik Hockey.

Prav dres slednjega bo nosil v prihodnji sezoni. Klub je predlansko sezono napredoval v najkakovostnejšo norveško ligo, v predčasno končani sezoni pa je končal na devetem mestu med desetimi sodelujočimi.

Preberite še: