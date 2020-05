Ostaja železar: Srce je najbolj srečno na Jesenicah

Ljubljančan, ki se je lani po slabem desetletju spet vrnil v Podmežaklo, je s svojo požrtvovalnostjo in borbenostjo kaj hitro prirasel k srcu navijačem Jesenic. Čeprav so krožile govorice, da bi se poti kluba in napadalca kaj lahko razšle, se je želja navijačev uresničila. Hebar ostaja železar še prihodnjo sezono.

"Ponudba in vodstvo ljubljanskega kluba sta bila izjemno korektna, za kar bi se jim rad zahvalil. Ampak na koncu sem vseeno poslušal svoje srce, ki je najbolj srečno na Jesenicah. Tu se počutim doma in imam družino, kot pa sem že velikokrat povedal, je zame ključnega pomena to, da me hči po šoli lahko obišče v slačilnici. K odločitvi je najbolj pripomogla neverjetna podpora navijačev. Še vedno ne morem verjeti, da sem to doživel v svoji športni karieri in res me je izjemno ganilo, da si navijači želijo mojega nadaljevanja kariere na Jesenicah. To mi ogromno pomeni in je vsekakor eden od razlogov, zakaj nisem mogel prestopiti v noben drug klub," je 35-letnik povedal za uradno spletno stran gorenjskega kolektiva.

Zadnje tedne se na novo sezono pripravlja v Radovni. Kot pravi, se ne spomni, kdaj je bil tako motiviran. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Niso dokončali procesa

Ob tem je dodal, da na Jesenicah ostaja tudi, ker se mu zdi, da niso dokončali nekega procesa. Zaradi pandemije novega koronavirusa se je sezona končala predčasno - v državnem prvenstvu bi morali odigrati še finale z Olimpijo, v Alpski ligi pa jih je čakala končnica, pred katero so bili v naletu.

"Rad bi nadaljeval tam, kjer smo lansko leto ostali, rad bi nadgradil svojo igro, rad bi, da ekipa nadgradi svojo igro in mislim, da z vizijo, ki jo imajo Mitja Šivic, Marcel Rodman in Anže Pogačar, lahko letos naredimo marsikaj. Drži, da je ekipa mlada, ampak tudi lani je bila. Definitivno bomo na vsaki tekmi dali vse od sebe, energije imamo namreč veliko, treningi pa so tudi zelo kakovostni, tako da se že veselim nove sezone," razmišlja Hebar, ki se ne spomni, kdaj je bil nazadnje tako motiviran kot letos.

Hebar je bil v zadnji sezoni s 15 zadetki najboljši strelec Jesenic v Alpski ligi, v tem tekmovanju je dodal še 25 asistenc, več jih je zbral le Blaž Tomaževič. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ne spomni se, kdaj je bil tako motiviran

O tem se je Sportal pred tedni v Radovni prepričal na lastne oči. "Treniram že sedem do osem tednov in sem pripravljen na nove izzive, vsekakor pa se najbolj veselim snidenja s svojimi soigralci. Samostojni treningi v času izolacije so zahtevali kar precej discipline, zato že težko čakam skupne priprave, kjer s fanti motiviramo drug drugega. Vsi imamo enak cilj – da igramo vsako tekmo na zmago in kaj drugega sploh ne pride v poštev. Porazi so vedno del igre, ampak trudili se bomo, da jih bo čim manj. S planom, ki ga imamo, verjamem, da bomo več kot konkurenčni nasprotniki," pravi Hebar, ki je na 44 tekmah Alpske lige v statistiko vpisal 15 zadetkov (največ med vsemi Jeseničani) in 25 podaj. Na desetih tekmah slovenskega prvenstva je desetkrat zadel in štirikrat podal, na treh pokalnih srečanjih pa dosegel štiri zadetke in podajo.

"Po mojem mnenju v nobenem kolektivnem športu ne gre brez pravih izkušenj. Andrej jih Vsekakor ima in kot nekdo, ki je imel priložnost z njim igrati, lahko iz prve roke povem, koliko srca prinese ekipi. Glede na to, da je naša ekipa precej mlada, imajo izkušnje in kakovost še toliko večji pomen. Ker ima Andrej oboje, je močen člen v garderobi, zato me zelo veseli, da se je odločil kariero nadaljevati na Jesenicah," je podaljšanje sodelovanja za uradno spletni stran komentiral športni direktor društva Marcel Rodman.

Luka Ulamec bo še dve leti nosil zeleni dres. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ulamec ostaja v zeleno-belem

Tudi pri nasprotniku HK SŽ Olimpija so v nedeljo obelodanili novo podaljšanje sodelovanja. Za novi dve sezoni so se dogovorili z 22-letnim napadalcem Luko Ulamcem.

"Všeč mi je vizija kluba in cilji za prihodnost. Cilji ostajajo visoki - osvojiti vsa tekmovanja, v katerih tekmujemo. Potem ko je pretekla sezona zaradi predčasnega konca pustila malce grenkega priokusa, motivacije za uspeh v novi sezoni ne manjka. Veseli me, da je klub urejen, da je vse, kot mora biti, tako da se že veselim igranja v prenovljeni dvorani. Upam, da nas bodo navijači lahko kmalu in v čim večjem številu podpirali na poti do novih zmag," je ob podaljšanju v klubski mikrofon dejal Ulamec.