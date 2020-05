Z Jesenic se vrača k Olimpiji, oba kluba razširila igralski kader

Slovenska predstavnika v Alpski ligi HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice sta naznanila novo podaljšanje in novinca v svojih vrstah. Še dve leti bo član zmajev napadalec Janez Orehek, rdeči dres pa bo prvič oblekel napadalec Maj Tavčar. V Ljubljani so naznanili še, da bo trener selekcij U19 in U17 Matic Kralj, ki je lani vlogo pomočnika trenerja opravljal na Jesenicah.

"Vesel sem, da še naprej ostajam v klubu, ki ima jasno začrtane cilje za prihodnost in trdno vizijo. Še naprej se želim razvijati kot igralec in prepričan sem, da imam pri Olimpiji za to najboljše pogoje. V prihajajoči sezoni želimo ponoviti vse uspehe izpred dveh let. Prepričan sem, da nam pri tem želje in motivacije zaradi razpleta pretekle zagotovo ne bo primanjkovalo," se nadeja 22-letni napadalec Janez Orehek, ki se je s HK SŽ Olimpija dogovoril za dvoletno sodelovanje.

Kralj se vrača v Ljubljano

Pri Olimpiji so ob tem v trenerski štab selekcij do 17 in 19 let pripeljali Matica Kralja, ki je kariero končal v dresu zmajev po sezoni 2017/18.

Matic Kralj je bil v zadnji sezoni pomočnik Mitje Šivica pri Jesenicah, v prihodnje bo trener Olimpijinih mlajših selekcij. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Veselim se novega začetka in nove vloge v Ljubljani, predvsem pa me veseli, da prihajam v stabilno sredino. Verjamem v vizijo kluba in sem prepričan, da bomo na vseh področjih dosegali izjemne uspehe. Sem energičen trener in vse, česar se lotim, delam 100-odstotno," je za uradno spletno stran kluba dejal 37-letnik, ki je trenerske izkušnje v zadnji sezoni nabiral kot pomočnik Mitje Šivica pri HDD Sij Acroni Jesenice.

Maj Tavčar debitant med železarji

Od tam pa sporočajo, da so igralski kader okrepili z 20-letnim napadalcem Majem Tavčarjem, ki bo prvič v karieri oblekel rdeči dres. 180 centimetrov visoki hokejist je do zdaj večinoma igral za Triglav v domačem Kranju, šel je skozi vse starostne kategorije, pred leti pa je kot posojen igralec v ligi EBYSL nastopal tudi za ekipo Slavija Junior. V zadnjih dveh sezonah se je deloma preizkušal v nižji severnoameriški mladinski ligi, NCDC, kjer je bil član ekip Boston Jr. Bruins in Utica Jr. Comets.

Tavčar je bil tudi stalni član mladinske in mlade reprezentance Slovenije. Leta 2017 je na Bledu osvojil zlato medaljo na SP divizije I do 18 let, dve leti pozneje je dosegel enak uspeh z mladimi risi do 20 let na SP divizije I na Poljskem.

"Kot majhnega otroka so me starši pogosto vozili na tekme na Jesenice. Takrat sem najraje spremljal Tomaža Razingarja in Marcela Rodmana. Njuna dresa izpred let imam še vedno skrbno spravljena doma," je povedal za klubsko spletno stran, na Jesenice pa ga je zvabil eden od njegovih vzornikov, Marcel Rodman, ki danes pri železarjih opravlja delo športnega direktorja.

Preberite še: