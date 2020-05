Otrok Jesenic ostaja v Podmežakli

Pri HDD Sij Acroni Jesenice so vstavili nov košček v igralski mozaik za prihodnjo sezono, za podaljšanje pogodbe so se dogovorili z napadalcem Gašperjem Glavičem.

Otrok jeseniške hokejske šole, ki je v članskem moštvu gorenjske ekipe prvič zaigral v sezoni 2015/16 in z njo dvakrat osvojil naslov državnega prvaka in eno pokalno lovoriko, bo tako vsaj še eno tekmovalno obdobje drsal v rdečem dresu. Kljub 23 letom bo Gašper Glavič med starejšimi v društvu.

"V prihajajoči sezoni bom kljub svoji mladosti med starejšimi in izkušenejšimi igralci v ekipi. Lahko rečem, da sem se v dobrih petih sezonah v članskem hokeju že marsikaj naučil od starejših igralcev, še posebej v prvih sezonah, ko sem bil z naskokom najmlajši v ekipi. Mislim, da ne bi smelo biti težav pri tem, kako zdaj svoje izkušnje deliti z mlajšimi soigralci. Pripravljen sem pomagati vsem, zavedam pa se, da tudi sam še nimam takšnih izkušenj kot na primer naš kapetan Andrej Tavželj," je v pogovoru za klubsko spletno stran razmišljal dejal Glavič.

Ta je v zadnji sezoni Alpske lige soigralcem pomagal na 36 tekmah in se podpisal pod šest zadetkov in prav toliko asistenc. Večji del drugega dela sezone (sedem tekem od desetih) pred končnico je moral zaradi kazni izpustiti, izločilnih bojev pa zaradi pandemije novega koronavirusa ni bilo. Na 14 tekmah državnega prvenstva je v statistiko dodal šest zadetkov in deset asistenc, na treh pokalnih tekmah pa je enkrat zadel in trikrat podal.

"Želim si, da bi se izboljšal v nekaterih stvareh, bil bolj konstanten in zadržal profesionalnost skozi vso sezono," se nadeja Mitja Šivic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Gašper je igralec, ki sem si ga želel zadržati v ekipi predvsem zato, ker je karakterno zelo močan. Je eden od vodilnih v moštvu, zna potegniti voz za sabo in se postaviti za soigralce. Jeseniško ekipo nosi v srcu, z njim lahko vedno računaš, še posebej, kadar se stvari zapletejo. Vesel sem, da ostaja, saj bo z njim in s še nekaterimi igralci,ekipa karakterno močnejša. Morda nam je lani tega malo primanjkovalo. Želim si, da se bo izboljšal v nekaterih stvareh, o katerih sva se že pogovorila, da bo bolj konstanten in bo obdržal profesionalnost vso sezono. Vse to mu bo pomagalo pri tem, da bi imel boljšo sezono, kot je bila lanska. Trdno sem prepričan, da je tega sposoben," pa je ob podaljšanju sodelovanja dejal trener Mitja Šivic.

Jeseničani naj bi prihodnji teden začeli skupne priprave na novo sezono.

