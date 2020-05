Italijansko zanimanje za Alpsko ligo

Po pisanju hockey-news.info se za sodelovanje v Alpski ligi v prihajajoči sezoni zanima italijanski klub iz Merana. Ta bi, če ne bo drugih sprememb v tekmovanju, lahko zapolnil mesto, ki se je spraznilo s slovesom Zell am Seeja, tako da bi liga znova štela 18 članov.

Za korak naprej na tekmovalni ravni si močno prizadevata nekdanja italijanska reprezentanta z izkušnjami tako iz lige EBEL kot Alpske lige, 33-letni vratar Thomas Tragust in 38-letni branilec Christian Borgatello, ki sta kolektivu na ledu pomagala v lanski sezoni, ko je osvojil pokalno lovoriko (v boju za to ni italijanskih moštev, ki nastopajo v serie A in Alpski ligi).

Čeprav je rok za prijave potekel, naj to za HC Merano ne bi bila težava. Italijani imajo v tekmovanju sicer sedem predstavnikov: Asiago, Cortina, Fassa, Gardena, Ritten, Sterzing in Pustertal. Pri zadnjem, ki bi moral letošnjo končnico začeti s prvega mesta, a jo je odnesla pandemija novega koronavirusa, si prav tako prizadevajo stopiti na višjo tekmovalno stopnico, in sicer v ligo EBEL (želje so za sezono 2021/22).

Slovenske barve sta ob sedmih italijanskih in devetih avstrijskih klubih v zadnji sezoni branila dva kolektiva: Jesenice in Olimpija. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Želja po nastopanju v razširjenjem avstrijskem prvenstvu ne skrivajo pri HK SŽ Olimpija. Časovnico za vrnitev Olimpije v EBEL (po novem bet-at-home) so pred tedni postavili na sezono 2021/22, a ob izstopu Znojma iz tekmovanja naj bi obstajale možnosti, da se zmaji pridružijo že to sezono.

Letošnja priključitev bi bila morda lahko postopkovno prikladnejša kot prihodnje leto, vprašanje pa je, kako bi bila zeleno-bela ekipa kadrovsko pripravljena na ta izziv.