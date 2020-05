Otrok Jesenic odhaja v svet

Po številnih prihodih in podaljšanjih pogodb danes predstavniki hokejskega kluba HDD Sij Acroni Jesenice sporočajo, da jih zapušča napadalec Urban Sodja, ki je proizvod jeseniške šole hokeja in se je prebijal skozi vse kategorije železarjev. Kje bo 28-letnik nadaljeval kariero, še ni znano.

"Sezone, ki sem jih odigral na Jesenicah, mi bodo za vedno ostale v spominu. Bilo je veliko lepih trenutkov, na ledu in ob njem. Pogrešal bom fante in vzdušje v garderobi," je za spletno stran jeseniškega kluba povedal 190 centimetrov visoki napadalec, ki se, kot kaže, podaja v tujino. "Moja zgodba se bo najverjetneje nadaljevala v tujini, kjer me čakajo nove priložnosti in preizkušnje," pravi hokejist, ki je z železarji osvojil tri naslove državnega prvaka in en pokalni naslov.

