Spremembe v Alpski ligi

Alpska hokejska liga bo v naslednji sezoni doživela nekaj sprememb. Iz tekmovanja se poslavljajo ekipe Fassa Falcons, EC KAC Future team in EHC Lustenau, pridružuje pa se mu hrvaški državni prvak in polfinalist lige IHL Sisak. Slovenska predstavnika ostajata HDD SIJ Acroni Jesenice in HK RST-Pellet Celje.