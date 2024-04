Nekdanji slovenski hokejist Marcel Rodman se po treh sezonah službovanja v Beljaku seli v Zell am See, postal je novi glavni trener tamkajšnjega moštva, ki igra v alpski ligi. Od Beljaka se je poslovil še en Slovenec, napadalec Blaž Tomaževič, ki bo znova oblekel dres HK SŽ Olimpija.

Marcel Rodman je našel novega delodajalca. Potem ko je zadnje tri sezone preživel na avstrijskem Koroškem v trenerskem štabu Beljaka, sprva kot pomočnik Roba Dauma v IceHL, v letošnji sezoni pa kot glavni trener, bo po novem deloval v kolektivu Zell am See.

"Želim zmagovati"

Avstrijski klub, ki nastopa na nižji tekmovalni ravni, v alpski ligi, bo vodil kot glavni trener. "Potem ko sem v prejšnji sezoni delal kot glavni trener v Beljaku, sem si zelo želel nadaljevati kot glavni trener tudi v tej sezoni. Po neštetih pogovorih s Patrickom Schwarzom (generalnim direktorjem, op. a.), v katerih mi je povedal, kako pomemben je klub za celotno regijo in kakšni so načrti za prihodnost, mi ni bilo treba dolgo razmišljati. Takoj sem se lahko poistovetil s tem. Moj cilj je, da iz vseh izvabim najboljše. Prvi cilj je zelo zbližati ekipo, da se hitro ustvari kohezivna skupina, v kateri so pripravljeni trdo delati drug za drugega. Pomembno mi je, da smo fizično zelo močni in igramo hiter hokej. Želim zmagovati na tekmah, biti zmagovalec," je za uradno spletno stran kluba dejal Rodman, ki so ga povezovali tudi z delom v Gradcu.

"Iskali smo mladega in lačnega trenerja, prepričani smo, da bo Marcel prinesel potrebno energijo"

"Vsi skupaj smo se odločili za Marcela, saj nas je prepričala njegova filozofija igre, pa tudi njegova jasnost, strokovna usposobljenost in predanost. Iskali smo mladega in lačnega trenerja, ki daje velik poudarek fizičnemu delu, taktični disciplini, mentaliteti ekipe. V alpski ligi je zelo pomembno imeti trenerja, ki razume mešanico lakote po uspehu in razvoja mladih igralcev. Kot smo že večkrat omenili, je naš cilj dolgoročno razvijati klub na najboljši možen način. Na splošno nam je v zadnjih letih to dobro uspevalo, zdaj pa je čas za naslednje korake. Prepričani smo, da bo Marcel prinesel potrebno energijo in čustva na led in izven njega," pa je ob naznanitvi sodelovanja v klubski mikrofon dejal Schwarz.

Zell am See je zadnjo sezono končal v četrtfinalu alpske lige.

Vrnitev v Olimpijo

Od Beljaka se je poslovil še en Slovenec, napadalec Blaž Tomaževič, ki je na Koroškem preživel zadnji sezoni. Pred tem je igral za HK SŽ Olimpija in prav v ljubljanskem moštvu bo nadaljeval kariero, so na družbenem omrežju objavili pri avstrijskem klubu. Blaž Tomaževič se iz Beljaka seli v Olimpijo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Hvala, Tomo, za angažiranost in neutrudno borbenost v modro-belem dresu. Že med letoma 2014 in 2016 je 26-letni center igral v mlajših selekcijah orlov, zdaj pa je novi (stari) dom našel pri HK SŽ Olimpija Ljubljana."

Tomaževič je za Beljak v IceHL odigral skupno 104 tekme ter dosegel 16 golov in 36 podaj.

Dres Olimpije naj bi v prihodnje nosil še en nekdanji član Beljaka Robert Sabolič.

