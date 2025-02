Celjani za končnico alpske lige z Vipitenom

Celjani so drugi del tekmovanja v kvalifikacijski skupini B končali v soboto, ko so izgubili z ekipo Unterland Cavaliers z 2:6. A po razpletu še zadnjih tekem te skupine, dva dvoboja sta konec tedna odigrala še Bregenzerwald in Sisak, je celjska zasedba končala na drugem mestu z desetimi točkami. Zmagal je Bregenzerwald s 13, tretji je Sisak z desetimi.

Ti trije klubi se bodo pomerili z najboljšimi tremi iz kvalifikacijske skupine A, pari pa so Merano - Sisak, Wipptal Broncos - RST Pellet Celje in Bregenzerwald - Val Gardena.

Prve tekme bodo 27. februarja, druge 1. marca, morebitne tretje pa 4. marca.

Zmagovalci teh treh parov se bodo pridružili petim ekipam skupine master, ki že imajo zagotovljeno končnico, Zell am Seeju, Rittnu, Siju Acroniju Jesenicam, Kitzbühlu in Cortini. V tej skupini sta do konca drugega dela še dva kroga, Jeseničani so trenutno četrti.