Železarji pridno polnijo igralski kader, vrača se Nejc Brus, prihaja še en Finec

V hokejskem klubu Sij Acroni Jesenice te dni pridno podpisujejo pogodbe z igralci, s katerimi se bodo v naslednji sezoni borili v državnem prvenstvu in Alpski ligi. Novemu trenerju Niku Eronenu bosta domotožje pomagala blažiti finska rojaka Santeri Sillanpää, čigar prihod so železarji najavili pred tednom dni, in 25-letni napadalec Olli Valtola, ena od zadnjih okrepitev kluba. V tega se vrača tudi slovenski branilec Nejc Brus.

Po dveh sezonah igranja na Madžarskem in v Franciji se na Jesenice vrača 24-letni branilec Nejc Brus, so sporočili železarji. "Vedno se je lepo vrniti domov. Še posebej to velja po dveh letih življenja v tujini. Rad bom spet zaigral pred domačimi navijači. Nisem okleval, ko sta z mano stopila v stik Niko (Eronen, op. p.) in Anže (Pogačar, op. p.). Izbira je bila lahka in jasna. Zelo se že veselim nove sezone ter naskoka na vrh lige AHL," je ob vrnitvi domov povedal otrok jeseniške hokejske šole.

Še drugi Finec

Pred dnevi so Jeseničani naznanili še prihod 25-letnega finskega napadalca Ollija Valtole iz Turkuja, ki je v prejšnji sezoni igral za Zaglebie Sosnowiec na Poljskem, sezono prej pa na Madžarskem za Dunaújvárosi Acélbikák. "Alpska hokejska liga me je zanimala že nekaj časa, zdaj pa sem dobil zelo dobro priložnost, da podpišem pogodbo z eno od najboljših ekip v ligi. Veliko dobrega sem slišal tudi o Jesenicah. V Sloveniji sicer še nisem bil nikoli, sem si pa na spletu ogledal nekaj čudovitih fotografij," je povedal in poudaril, da je eden od razlogov, da se je pridružil gorenjskemu klubu, tudi trener Eronen: "Všeč mi je njegova hokejska filozofija."

Na Madžarskem je že imel dva slovenska soigralca, Nejca Brusa in Jakoba Stana.

Mlada upa

V prihajajoči sezoni se bo v železarskem dresu poskušal dokazati tudi 20-letni napadalec Jakob Pečnik, ki na Jesenice prihaja iz Celja in je v prejšnji sezoni že okusil igranje v Alpski ligi AHL, v domačo dvorano pa se vrača tudi 19-letni branilec Dejan Adrovič. Ta je zaradi poškodbe kolena izpustil skoraj celotno lansko sezono, prej pa se je kalil pri Bledu, Olimpiji in Slaviji Jr. Prihajajočo sezono bo začel v ekipi HD Jesenice mladi, ki bo igrala v ligi IHL, so še sporočili Jeseničani.

