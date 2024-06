Prva tuja okrepitev v železarskem moštvu za novo sezono je finski krilni napadalec Santeri Sillanpää. 27-letnik je od malega igral na Finskem, pet od zadnjih šestih sezon je preživel pretežno v drugi finski ligi Mestis, nekaj tekem pa okusil tudi v najkakovostnejši Liigi.

V lanski sezoni se je prvič odpravil v tujino, sprva je igral v madžarski Erste Ligi za ekipo Dunaújvárosi Acélbikák, s katerim se ni uvrstil v končnico, nato pa na 13 tekmah (trije goli, sedem asistenc) nosil dres nemškega tretjeligaša Hammer Eisbären. 185 centimetrov visok in 88 kilogramov težek napadalec je za madžarsko zasedbo na 34 tekmah prispeval 20 točk (11 golov, devet asistenc).

"Trdoživ dvosmerni krilni igralec, ki je dober in hiter drsalec"

"Iskali smo igralca, ki lahko svoje znanje prikaže v vseh situacijah v igri. Igralca, ki lahko ekipi pomaga ne le s točkami, temveč tudi z branjenjem ob igralcu manj in blokadami strelov ter igra z veliko mero energije. Prav tako je za nas pomembno, da ima igralec še vedno cilje za svojo kariero in da je motiviran za naslednje korake v tej. Santeri ustreza vsem tem pogojem. Ima profesionalno miselnost in je ekipni igralec. Igralni slog: je trdoživ dvosmerni krilni igralec, ki je dober in hiter drsalec. Poleg tega ima zelo dober strel, zaradi česar je vedno, ko je na ledu, nevaren za nasprotna vrata, s svojo igro pa prava paša za oči. Z njim sem prvič delal v prejšnji sezoni in prepričal sem se, da se njegov tip igralca odlično prilega vsaki ekipi. Verjamem, da se bo tudi Jesenicam," meni novi glavni trener železarjev Finec Niko Eronen.

"Poglavitni razlog za moj prihod na Jesenice je trener. Ko me je poklical Niko Eronen, me je hitro prepričal, da se na Jesenicah lahko zelo dobro razvijem kot igralec. Vem, da ekipa igra v Alpski hokejski ligi in slovenski ligi. Z ekipo in trenerji se še nismo pogovarjali o konkretnih ciljih, vendar mislim, da je na Jesenicah vedno cilj osvojiti domače prvenstvo, v Alpski ligi pa mislim, da bi tudi morali biti v vrhu," pa je za uradno spletno stran Jesenic ob dogovoru dejal Sillanpää.