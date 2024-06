Slovenski moštvi HDD Sij Acroni Jesenice in HK RST-Pellet Celje, ki bosta nastopali v Alpski ligi, kadrujeta za naslednjo sezono. Potem ko so Jeseničani iz Celja pripeljali Jašo Jenka, so Celjani z Jesenic v svoje vrste zvabili branilca Miho Logarja.

Jeseničani so v zadnjem tednu napovedali podaljšanje sodelovanja z vratarjem Žanom Usom in branilcem Žigo Urukalom, k rdečemu dresu pa se vračata napadalca Erik Svetina in Jaša Jenko.

Štiriindvajsetletni Svetina se je po dolgih letih igranja za Jesenice januarja preselil v Romunijo k tamkajšnjemu SC Csíkszereda, za katerega je v ligi Erste odigral 12 tekem, zdaj pa se vrača v dvorano Podmežakla. Otrok kranjske hokejske šole, 23-letni Jenko pa je po dveh sezonah na Jesenicah lansko preživel v dresu HK RST-Pellet Celje, v končnici IHL pa pomagal tudi Kranju.

Miha Logar bo kariero nadaljeval v Celju. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V nasprotno smer pa se seli branilec Miha Logar, ki je zadnji dve sezoni in pol igral v Alpski ligi za Jesenice, dres železarjev pa nosil že med letoma 2016 in 2018. Osemindvajsetletni Logar se nadeja, da bo k celjski ekipi, ki jo bo s trenerskega mesta še naprej vodil Gal Koren, prispeval s svojimi izkušnjami in pozitivno energijo.

