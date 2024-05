Bohinec je v več točkah pogovora izpostavil, da prave podpore klub v lokalnem okolju trenutno nima. Kot pravi, je slika jasna na socialnih omrežjih, kjer se ljudje za svojimi izjavami in trditvami skrivajo za lažnimi imeni. "To je veliko lažje, kot pa priti sem in kaj narediti. Večkrat smo prosili ljudi, naj nam pomagajo, a žal ostajava dva, ki skrbiva, da je klub nekako nad vodo."

Z direktorjem Anžetom Pogačarjem klub vodita že več let tako rekoč sama in iščeta nove sodelavce, a pravega odziva ni. Nova moč bo po seji upravnega odbora Darko Čorović, ki je klubu pomagal v mesecih, ko ga je zapustil tudi Pogačar.

Foto: Domen Jančič

"S plačili smo malo zamujali, a vsi so bili plačani v skladu s pogodbo"

"Tiste štiri mesece smo uspešno prebrodili in zagotovili finančna sredstva. Uspelo nam je plačati opremo in igralce. S plačili smo malo zamujali, a vsi so bili plačani v skladu s pogodbo. Vse smo poplačali, kar me najbolj veseli," je za časnik še povedal predsednik kluba.

Ta je zadovoljen, da so v klubu uredili vsaj vprašanje trenerja, kjer je vodenje prevzel Finec Nico Eronen. "Nekaj pogodb že imamo podpisanih. Letos bomo imeli tudi nekaj tujcev, glede na trenerjeve izkušnje in poznanstva bo za to poskrbel on," še pravi prvi mož gornjesavskega hokejskega kolektiva, ki dodaja, da bodo omejitev pri tujcih le klubske finance.

Če so se Jeseničani še lani potegovali za prvorazredno tekmovanje ICEHL, je za novo sezono že jasno, da bodo železarji nastopali v ligi AHL, domačem prvenstvu in pokalu ter v celinskem pokalu.

"Stolčka se ne oklepam"

Želja ostaja elitna avstrijska liga, pravi Bohinec, tudi župan Jesenic, ki dodaja, da je predsedniško mesto vedno na voljo, če bi kdo znal klubu pomagati na višjo raven. "Ampak preprosto ni zanimanja. Biti župan in predsednik kluba je velika obremenitev in stolčka se ne oklepam. Delam za hokej in za zanesenjake, ki jim je hokej pri srcu."

Foto: Bor Slana/STA

Izziv je še toliko večji, ker pomoči lokalne skupnosti skorajda ni. "Decembra sem zbral poslovno smetano jeseniškega prostora in vse prosil, naj bodo družbeno odgovorni, naj pomagajo športu, kulturi ... Iztržek tega je bila ničla. Imamo 1140 poslovnih subjektov, ki imajo v našem prostoru zelo dobre prihodke, to je 100.000 ali več evrov. Če bi vsak dal 3000 evrov ..."

"Vložek je malo višji kot lani, ampak še vedno ne na ravni, ki si jo jeseniški hokej zasluži."

Na srečo kluba je za začetek sezone nekaj pogodb že podpisanih, tudi z največjim sponzorjem Sijem. "Vložek je malo višji kot lani, ampak še vedno ne na ravni, ki si jo jeseniški hokej zasluži." In kot še dodaja, se sponzorji s klubom nočejo vezati dolgoročno, ampak gre za enoletne pogodbe.

Bohinec želi, da bi mestni svetniki podprli projekt obnove dvorana Podmežakla v vrednosti treh milijonov evrov in omogočili kandidaturo na razpisih. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V vlogi župana Jesenic in predsednika kluba želi tudi, da bi mestni svetniki podprli projekt obnove dvorana Podmežakla v vrednosti treh milijonov evrov in omogočili kandidaturo na razpisih. Letos je v dvorani že prišlo do nevarnega izpusta amoniaka, Bohinec pa poudarja, da je ta tudi energetsko potratna.