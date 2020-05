Zadnje podprvake bo vodil prekaljeni trenerski maček, zmaji podaljšujejo

Zadnja finalista Alpske lige (v sezoni 2018/19) sta zamenjala trenerja. Pri HK SŽ Olimpija so že pred mesecem naznanili, da trenerske vajeti prevzema Ivo Jan, pri Val Pusterii pa bo na sedež glavnega trenerja sedel Luciano Basile. Prekaljeni trenerski maček je v tem poslu že skoraj tri desetletja.



Kanadčan je znan po tem, da se na kolektiv rad veže za dlje časa. Vse od sezone 2003/04 pa do lani je kot trener deloval v francoski prvi ligi in to pri zgolj dveh klubih. Tako Briancon in Gap je popeljal do naslova francoskega prvaka, petkrat se je veselil pokalnih lovorik, štirikrat so ga izbrali za najboljšega trenerja leta.

Z njim je sodelovala kopica Slovencev, od Eda Terglava, Boštjana Goličiča, Jakoba Milovanoviča, Jake Ankersta, do Mitje Šivica, ki mu bo kot trener Jesenic v prihodnje stal na nasprotni strani.

Pomočnik 60-letnika, ki je zadnjih deset let tudi selektor španske reprezentance, bo nekdanji slovenski hokejist Matej Hočevar. Ta se je lani iz Ljubljane preselil na Južno Tirolsko, kjer bo v prihodnji sezoni ob vlogi pomočnika še naprej delal z mlajšimi selekcijami.Kako bo videti format Alpske lige, ki se bo najverjetneje začela z zamikom, še ni povsem jasno.

Colin Furlong, MVP zadnje alpske sezone, bo še naprej stal med vratnicama Pustertala. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Bernard ostaja v zelenem

Še naprej kadrujejo tudi slovenski predstavniki Alpske lige. Sodelovanje so podaljšali z mladim, 19-letnim branilcem Jakobom Bernardom. "Prepričan sem, da bom v klubu, kot je Olimpija, zelo napredoval. Kot vsi preostali fantje si po prehitro končani sezoni želim čim hitrejše vrnitve na led in da bi pomagal ekipi pri uresničitvi ciljev," je ob podaljšanju za dve sezoni dejal Bernard.



Preberite še: