Koronakriza udarila: poslavljajo se od lige EBEL

Po skoraj desetletju se od lige EBEL, ki bo s spremembo generalnega sponzorja (Erste bank je zamenjal bet-at-home) spremenila ime, poslavlja češki klub Orli Znojmo. Razlog se skriva v dodobra izpraznjeni denarnici. Čehi so se pri proračunu močno zanašali na podjetja, odvisna od mednarodnega trga, zaprtje mej je tako močno otežilo položaj finančnih partnerjev kluba.

Zaradi pandemije novega koronavirusa in posledičnega zmanjšanja delovnih aktivnosti bo večina podjetij osredotočena predvsem na to, da sploh obstanejo na trgu dela, in na svoje zaposlene.

Vodstvo Znojma je na uradni spletni strani zapisalo, da povsem razume njihov položaj, in dodalo: "Izgubili smo okoli 60 odstotkov proračuna, na katerega smo računali za prihodnjo sezono. Če ne bi sprejeli določenih ukrepov in se umaknili, bi lahko ogrozili tudi obstoj kluba. Zdaj se osredotočamo na to, kako bi Znojmu še naprej ponujali hokej."

Čehi bodo po devetih sezonah igranja v ligi EBEL v prihodnjem tekmovalnem obdobju igrali v domači ligi, a šele tretji po kakovosti na Češkem. Želja vodstva kluba je, da bi se že čez eno leto vrnili v EBEL.

Največji uspeh v razširjenem avstrijskem prvenstvu je klub dosegel leta 2016, ko ga je v finalu premagal Salzburg, sicer pa so se Čehi redno uvrščali v končnico. Brez izločilnih bojev so v devetih sezonah ostali le enkrat.

Čehi se poslavljajo, Slovaki prihajajo

Liga EBEL bo v novi sezoni pozdravila novinca, sploh prvi slovaški klub v tem tekmovanju. V njej bo tekmoval iClinic Bratislava, ki so mu pred tedni prižgali zeleno luč za nastopanje.

Če ne bo sprememb, bomo, tako kot lani, v razširjenem avstrijskem prvenstvu znova spremljali liho število klubov (11).

Pridružitev EBEL-ligaški druščini že nekaj časa napovedujejo pri HK SŽ Olimpija. Sprva se je znova omenjalo priključitev Olimpije že v prihodnji sezoni, pozneje pa so vrnitev zmajev predvideli za sezono 2021/22. EBEL-ligaška vrata v prihodnji sezoni za Olimpijo, ki je sicer oddala prijavo za igranje v Alpski ligi, naj ne bi bila še povsem zaprta.

Urban Sodja bo pri 28 letih prvič zaigral v tujini. Nosil bo dres Briancona. Foto: Urban Meglič/Sportida

Sodja v Francijo

Dolgoletni napadalec Jesenic Urban Sodja se bo pri 28 letih prvič preizkusil v tujini. Seli se v Francijo, kjer bo v prihodnji sezoni branil barve Briancona. Klub, ki je bil leta 2014 francoski prvak (Edo Terglav je pri Brianconu preživel desetletje, takrat je bil pomočnik, zanj pa so igrali trije Slovenci: Boštjan Goličič, Jaka Ankerst in Gašper Cerkovnik), zadnja leta ne dosega vidnejših rezultatov. Vmes je padel v drugo ligo, se nato pred zadnjo skrajšano sezono prebil med elito, a se ni uvrstil v končnico.

Mitja Šivic je v ponedeljek zbral železarje na skupinskih suhih pripravah. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Jeseničani so v ponedeljek začeli skupinske suhe treninge, ki jih bodo pod budnim očesom Mitje Šivica izvajali trikrat tedensko.

"Fante sem zelo pogrešal, tako tiste, ki so se pojavili na treningu, kot tiste, ki jih ni več z nami. Zaradi drugih mi je malce hudo. Je bilo pa lepo srečati tudi novince. Srečali smo se ob pravem času. Začenja se deseti teden priprav, v prejšnjih devetih tednih so trenirali sami, zdaj se začenjajo skupne priprave. Občutki so zelo dobri. Določene stvari moram še malo preveriti. Fantje so večinoma dobro trenirali, je pa tudi nekaj takih, ki so priznali, da morda niso bili najbolj zavzeti, in to se takoj opazi. Na svojo žalost bodo dobili dodatno delo, ki jim ne bo preveč všeč, a tako pač je," je ob ponovnem snidenju za uradno spletno stran kluba dejal Šivic, ki je na treningih zbral tako hokejiste, s katerimi so že podpisali pogodbe, kot tudi mlajše, ki si bodo na preizkušnji poskušali zagotoviti mesto v ekipi.